Menowin Fröhlich patzt bei DSDS und kommt trotzdem weiter

Beim DSDS-Recall im Europa-Park Rust war die Stimmung zunächst ausgelassen – doch Juryoberhaupt Dieter Bohlen (72) dämpfte die Euphorie der Top-30-Kandidaten schnell. Mit der Ansage, dass nur die Hälfte in die nächste Runde einziehen werde, war der Druck sofort spürbar. Ausgerechnet Menowin Fröhlich (38), der nach seiner überraschenden Rückkehr zu "Deutschland sucht den Superstar" als einer der größten Favoriten gilt, leistete sich dabei einen unglücklichen Auftritt und sorgte gleichzeitig für Unmut unter den Mitstreitern.

Je fünf Kandidaten traten gemeinsam an und performten nacheinander denselben Song – in Menowins Gruppe war das "Ordinary" von Alex Warren (25). Der Musiker wollte dem Stück seinen eigenen Stempel aufdrücken, vergaß dabei aber Textzeilen und verpasste Einsätze. Dieter ließ kein gutes Haar an der Songwahl: "Für ihn war das die völlig falsche Nummer!", schimpfte der Pop-Titan. Am Ende schaffte es Menowin dennoch als Einziger seiner Gruppe sicher in die nächste Runde – Bohlens etwas zweifelhaftes Lob gegenüber RTL lautete: "Du Sack hast wenigstens alles gegeben und hattest schöne Phrasierungen am Ende." Hinter den Kulissen kochte derweil die Wut: Ein Mitkandidat ätzte über den Auftritt, jemand, der "drei Viertel vom Text vergisst und seine Einsätze nicht drin hat", biete "nicht das, was ich von dieser Show kenne."

Dass der 38-Jährige überhaupt beim diesjährigen Recall dabei ist, kam eher zufällig zustande. Eigentlich hatte er lediglich seine 17-jährige Tochter Jiepen Joelina zum Casting begleitet – doch nachdem alle drei Juroren ihr ein Nein erteilten, holte Dieter kurzerhand Menowin selbst auf die Bühne. Was als Familienausflug begann, mündete in ein echtes Comeback des Musikers, der bereits in der achten DSDS-Staffel im Jahr 2011 für Furore gesorgt hatte. Wie es für Menowin nun unter der Top 15 weitergeht, zeigt die nächste DSDS-Folge.

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RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich, DSDS 2026

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RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury 2026: Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido

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RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich und Jiepen, DSDS 2026