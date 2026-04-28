Nach dem Militär: Prinzessin Leonor wird in Madrid studieren

Die spanische Thronfolgerin Prinzessin Leonor (20) hat ihre Militärausbildung fast abgeschlossen – und nun steht fest, wie es danach für sie weitergeht. Der spanische Königspalast hat auf seiner offiziellen Website sowie auf Instagram und X bekannt gegeben, dass die 19-Jährige ein Studium der Politikwissenschaften an der Universität Carlos III in Madrid aufnehmen wird. Das Studium soll im nächsten Wintersemester beginnen, vier Jahre dauern und am Campus Getafe stattfinden.

Der Studiengang umfasst ein breites Fächerspektrum: Neben Politikwissenschaften stehen auch Geisteswissenschaften, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Soziologie, Geschichte sowie Internationale Beziehungen auf dem Programm. Leonor habe das Auswahlverfahren für Studierende, die ihr Abitur im Ausland absolviert haben, erfolgreich bestanden und dabei laut der offiziellen Mitteilung "eine positive Entscheidung des Bewertungsausschusses erhalten". Parallel zum Studium werde sie weiterhin ihren royalen Verpflichtungen als Thronfolgerin nachkommen, "so wie sie es bereits während der Gymnasialzeit und der drei Jahre an den Militärakademien getan hat", heißt es in dem Statement. König Felipe (58) habe den Regierungspräsidenten schon über diese neue Phase der akademischen Ausbildung seiner Tochter informiert.

Leonor begann ihre militärische Ausbildung im August 2023 und absolvierte seitdem mehrere Stationen in verschiedenen Militärakademien. Im Dezember vergangenen Jahres feierte sie einen besonderen Meilenstein: Nach einem viermonatigen Training an der Academia General del Aire y del Espacio de San Javier unternahm sie ihren ersten Alleinflug. Erst kürzlich wurde der Einsatz der Prinzessin für die spanische Krone auch offiziell gewürdigt – die Region Murcia ehrte sie mit einer Goldmedaille, der höchsten Auszeichnung des Regionalparlaments.

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Leonor bei der Verleihung der Princess of Asturias Awards 2024 im Teatro Campoamor in Oviedo

Anzeige Anzeige

Imago Bei der Pascua Militar 2026: Prinzessin Leonor salutiert im Königspalast von Madrid

Anzeige Anzeige