Vorbild? Leyla Heiter wird nach Beauty-OP heftig kritisiert

Leyla Heiter (29) sorgt mit einem neuen Instagram-Clip für Wirbel: Die Realitybekanntheit zeigt sich nur kurz nach einer Schönheitsoperation in ihrer Küche, wo sie – mit dickem Kopfverband und deutlich geschwollenem Gesicht – ein Kochvideo dreht. Während sie dort ein Rezept präsentiert, richten viele Follower ihren Blick allerdings weniger auf die Zutaten, sondern auf die Spuren des Eingriffs. In den Kommentaren unter dem Post sammeln sich kritische Stimmen, die ihr vorwerfen, mit ihrer Reichweite einen fragwürdigen Umgang mit Beauty-OPs vorzuleben und einen gefährlichen Trend zu normalisieren.

Leyla hatte sich zuvor Fett am Kinn absaugen lassen und den Bereich zusätzlich behandeln lassen, um ihr Profil zu optimieren. Nun steht jedoch weniger der Eingriff selbst im Mittelpunkt, sondern die Art, wie sie sich direkt danach inszeniert. Unter dem Kochclip wird kräftig ausgeteilt. Ein User schreibt empört auf Instagram: "Hier werden unnötige lebensgefährliche OPs normalisiert! Das kann man gar nicht genug kritisieren! Verantwortungslos bei dieser Reichweite..." Ein weiterer Follower meint: "Ich freue mich, wenn sie mit den OPs fertig ist. So in ein paar Jahren, um danach auszusehen wie Frankenstein. Machen wir uns nichts vor." Andere User bemängeln, dass Influencer mit solchen Clips den Fokus zu sehr aufs Äußere legen und damit vor allem junge Fans beeinflussen.

Manche stören sich zudem konkret an der Kombination aus Essenscontent und frischen OP-Spuren. "Eiei, also ich empfinde das sehr, sehr befremdlich, einen verbundenen Kopf, der geschwollen ist, in einem Essensvideo? Es sieht aus, als verarbeitet sie sich selbst auf dem Teller, aber vielleicht schaue ich auch zu viele Horrorfilme...", kommentiert ein User und ergänzt, dass man das nicht einfach mit dem Hinweis auf moderne Zeiten abtun müsse: "Und nein, das muss nicht jeder gut finden und nein, das hat nichts mit 2026 zu tun." Leyla zeigt sich ihren Fans gegenüber seit Längerem offen, wenn es um Beautybehandlungen geht, und nimmt ihre Community dabei regelmäßig mit – auch direkt nach Eingriffen, wenn sie noch sichtbar gezeichnet ist. In ihren Storys taucht dabei oft auch Ehemann Mike Heiter (33) auf, der der Influencerin im Alltag zur Seite steht und auch nach ihrer Kinn-OP an ihrer Seite war.

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Influencerin

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, April 2026

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Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter in London