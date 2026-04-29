Dieser Ex-Disney-Star verdient sein Geld nun mit OnlyFans

Dan Benson (38), bekannt als Zeke Beakerman aus der Disney-Channel-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place", hat in einem Podcast offen über seinen ungewöhnlichen Karriereweg gesprochen. Der Schauspieler erklärte in "Hollywood Demons", wie er nach dem Ende der Serie zunächst aus der Unterhaltungsbranche ausgestiegen ist und schließlich bei der Plattform OnlyFans gelandet ist. Die Einnahmen aus seinem Erwachsenencontent würden seine ehemaligen Gagen aus seiner Disney-Zeit, in der er an der Seite von Weltstar und Sängerin Selena Gomez (33) spielte, weit übertreffen. "Bevor ich mit OnlyFans angefangen habe, hatte ich nie Geld übrig am Ende des Jahres. Nie. Nicht einmal, als ich in der Serie vollzeit gearbeitet habe", erzählte er und fügte hinzu: "Das hat kaum die Miete bezahlt. Es hat die Miete nicht wirklich bezahlt, ich musste mir von meinen Eltern helfen lassen. Aber heute bin ich einer der erfolgreichsten männlichen Creators auf der Plattform."

Der Weg dorthin war jedoch alles andere als einfach. Nach dem Ende von "Die Zauberer vom Waverly Place" im Jahr 2012 kämpfte Dan jahrelang damit, neue Rollen zu bekommen. Sein Agent trennte sich von ihm, und er wechselte in den Marketing- und Vertriebsbereich. Dort erfuhr er eines Tages von seinem Chef, dass Nacktfotos von ihm ohne seine Zustimmung auf Reddit geleakt worden waren. Trotz aller Versuche, die Bilder aus dem Netz zu entfernen, blieb er erfolglos. Als er während der Pandemie seinen Job verlor, spitzte sich die Situation weiter zu: Sein damals 14-jähriger Labrador Lynn litt unter starken Hüftschmerzen und benötigte teure Injektionen. Um diese finanzieren zu können, kaufte Dan sich selbst nur Billigmahlzeiten. "Am Ende des Tages musste ich in der Lage sein, für ihn zu sorgen, damit er nicht leiden muss", erinnerte er sich an diese turbulente Zeit. Genau das gab ihm den Anstoß, den Sprung in die Erwachsenenunterhaltung zu wagen.

Die Entscheidung hatte allerdings auch persönliche Konsequenzen. Als 2024 ein Großteil des ehemaligen Serien-Casts in der Fortsetzungsserie "Wizards Beyond Waverly Place" zurückkehrte, war Dan nicht dabei. Er erklärte, sich dadurch "gebrochen" gefühlt zu haben. Er habe sogar versucht, seinen Erwachsenencontent vorübergehend zu löschen, nachdem er Kritik von ehemaligen Fans der Sendung erhalten hatte. Am Ende entschied er sich jedoch dagegen und steht heute offen zu seinem Erfolg auf OnlyFans. "Als ich damit anfing, wusste ich, dass sich für mich persönlich einiges ändern würde, aber die Vorteile überwogen für mich bei weitem die Nachteile", resümierte der Schauspieler in "Hollywood Demons". Für Dan hatte die Zeit nach dem Serien-Aus zunächst auch dunkle Phasen: Er beschrieb, wie ihn der fehlende Anschluss an die Branche in eine Depression getrieben habe, obwohl er sich nie ernsthaft etwas antun wollte.

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Instagram / danleebenson Schauspieler Dan Benson, 2018.

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Getty Images Selena Gomez bei den American Music Awards 2016 im Microsoft Theater in Los Angeles

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Imago David Henrie und Dan Benson in einer Szene aus "Wizards of Waverly Place" (Staffel 4, 2011).

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