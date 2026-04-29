100-Jährige verrät Prinz William Geheimnis für langes Leben

Im Buckingham Palace fand am 21. April eine besondere Feier statt: Anlässlich des 100. Geburtstages der verstorbenen Königin Elizabeth II. luden König Charles (77) und Königin Camilla (78) zu einem Empfang – und zwar gemeinsam mit zahlreichen Menschen, die ebenfalls ihren 100. Geburtstag feiern. Neben Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) waren auch Prinzessin Anne (75) sowie Prinz Edward (62) und Sophie, der Herzog und die Herzogin von Edinburgh, mit dabei. Dabei kam es zu einem charmanten Moment zwischen William und einer der geladenen Hundertjährigen, über den das Magazin Hello! berichtete: Joan Illingworth verriet dem Prinzen ihr persönliches Geheimnis für ein langes Leben.

William scherzte gegenüber der 100-Jährigen zunächst: "Ich kann nicht glauben, dass Sie 100 sind! Sollen wir die Security rufen, haben Sie sich hier reingeschmuggelt?" Anschließend fragte er sie, wie sie ihr hohes Alter erreicht habe. Illingworths Antwort überraschte: Clotted Cream Fudge und Lakritze – beides beliebte britische Süßigkeiten – seien ihr Rezept, um jung zu bleiben. Für alle Hundertjährigen gab es bei dem Empfang außerdem eine Geburtstagstorte, die mit einer goldenen "100" verziert war, dazu persönliche Glückwunschkarten von Charles und Camilla. Eine Band spielte "Happy Birthday", und die Royals nutzten den Anlass für ein seltenes Gruppenfoto aller aktiven Mitglieder der Königsfamilie, so das Magazin People.

Queen Elizabeths Centenary wurde noch mit weiteren Veranstaltungen begangen. Charles und Camilla besuchten am 20. April die neue Ausstellung "Queen Elizabeth II: Her Life in Style" in der King's Gallery im Buckingham Palace, die über 300 Kleidungsstücke der verstorbenen Monarchin zeigt – mehr als die Hälfte davon zum ersten Mal öffentlich. Prinzessin Anne eröffnete am 21. April zudem den Queen Elizabeth II Garden im Regent's Park in London. Königin Elizabeth, die am 21. April 1926 geboren wurde, war im September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben.

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Getty Images Prinz William beim Homewards-Besuch zu Jugendobdachlosigkeit in Bournemouth

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Imago König Charles III. und Königin Camilla feiern das Vermächtnis von Queen Elizabeth II. im Buckingham Palace

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William beim Empfang im Buckingham-Palast zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II.