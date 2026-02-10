So wurde Selena Gomez vom Disney-Star zur Milliardärin

Selena Gomez (33) hat es geschafft: Aus dem einstigen Disney-Gesicht wurde eine Unternehmerin, die mit ihrer Marke Rare Beauty ein Milliardenimperium formt und sich parallel musikalisch wie schauspielerisch neu erfindet. Bekannt wurde die Sängerin und Schauspielerin mit der Rolle der Alex Russo in "Die Zauberer von Waverly Place", jetzt setzt sie Maßstäbe in der Beauty-Branche und baut mit Wondermind eine zweite Säule auf. Ihren Imagewechsel markierte 2012 der Film "Spring Breakers", der sie endgültig aus der Teenie-Schublade holte. Musikalisch lieferte Selena globale Hits, tourte weltweit und meldete sich 2024 mit der Single "Love On" zurück. Privat zeigt sie sich seit Ende 2023 an der Seite von Produzent Benny Blanco (37) – ein neues Kapitel, das sie auch öffentlich machte. Wann immer ihr Terminkalender es erlaubt, hält Selena engen Kontakt mit ihren Fans, lässt aber ihr Team die Social-Media-Kanäle steuern.

Hinter dem Glamour stand harte Arbeit und schwere Einschnitte. Nach frühen Jahren im Bandprojekt The Scene startete Selena 2013 solo mit "Come & Get It" durch, landete später mit "Lose You To Love Me" einen Nummer-1-Erfolg in den USA und sammelte mit Kollaborationen wie "It Ain’t Me" Rekorde ein. Parallel baute sie Rare Beauty zur Kultmarke auf und verknüpfte das Geschäft mit einer klaren Botschaft von Akzeptanz und Selbstfürsorge; der Markenaccount erreicht Millionen, die Produkte gehen regelmäßig viral. Mit Wondermind schuf die Unternehmerin außerdem ein Angebot rund um mentale Gesundheit. Gesundheitliche Rückschläge verheimlichte sie nie: Die Lupus-Diagnose, eine Auszeit von der Bühne, die Nierentransplantation 2017 – gespendet von Francia Raisa (37) – und bewusste Pausen von Instagram prägten ihren Weg. "Das war lästig, denn früher konnte ich mir stundenlang das Leben anderer Leute ansehen", erklärte Selena in einem Interview über ihren Social-Media-Verzicht.

Abseits des Rampenlichts bleibt Selena bodenständig. Die Künstlerin engagiert sich seit Teenager-Tagen für UNICEF und spricht offen über Selbstzweifel und Heilung, Themen, die sie auch in ihrer Doku "My Mind & Me" teilt. Zuhause dreht sich vieles um ihre Familie und ihre Hunde, die sie aus dem Tierheim rettet. Mit Taylor Swift (36) verbindet sie eine langlebige Freundschaft, die regelmäßig in kleinen Gesten und öffentlichen Unterstützungsmomenten sichtbar wird. In ihrem Umfeld gilt die Unternehmerin als jemand, der lieber mit einem kleinen Kreis kocht, lacht und Serien schaut, statt die Nacht in Clubs zu verbringen. Ihre Schwester Gracie spielt dabei eine besondere Rolle – Selena erwähnt sie oft liebevoll in Interviews. Und wenn sie doch online geht, dann meist, um einen kurzen Gruß zu senden, Musik zu teilen oder eine Rare-Botschaft zu setzen: Jeder ist "rare" genug.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Benny Blanco und Selena Gomez bei den 83. Golden Globes im Beverly Hilton, Beverly Hills, 11. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Selena Gomez und Taylor Swift im September 2023