Warum Jamie-Lynn Sigler Hollywood endgültig den Rücken kehrt

Jamie-Lynn Sigler (44) hat Hollywood gegen ein ruhigeres Leben in Texas eingetauscht – und jetzt spricht die Schauspielerin offen über die wahren Hintergründe dieses Schritts. Die "Sopranos"-Darstellerin leidet an Multipler Sklerose und erklärte gegenüber Us Weekly, dass sie in der Öffentlichkeit Hollywoods kaum Raum hatte, sich ihrer Erkrankung anzunehmen. "Wir brauchten eine Veränderung", sagte sie über den Umzug nach Austin, Texas. Seit sie dort lebe, fühle sie sich frei genug, gelegentlich einen Gehstock zu benutzen – einfach, weil sie nicht das Gefühl hat, beobachtet zu werden. In Austin sei sie schlicht "Beau und Jacks Mama auf dem Baseballfeld".

Gemeinsam mit ihrem Mann Cutter Dykstra und den beiden Söhnen Beau und Jack zog Jamie-Lynn 2021 während der COVID-19-Pandemie von Kalifornien nach Texas. Damals beschrieb sie das Gefühl, dort zu leben, als "losgelöst – auf die beste Art, die ich je kannte". Die Natur und das Outdoor-Leben schätzt sie besonders, da sie damit weder in New York noch in Los Angeles aufgewachsen sei. Anlässlich ihrer bevorstehenden Memoiren "And So It Is…: A Memoir of Acceptance and Hope", die am 5. Mai erscheinen, blickte sie außerdem auf die jahrelange Verheimlichung ihrer Krankheit zurück. Die Diagnose erhielt sie mit 20 Jahren, doch erst 2016 – mit 34 – machte sie sie öffentlich. "Alles war eine Lüge und Fassade. Ich wusste nicht einmal, wer ich wirklich war", sagte sie. Das ständige Verbergen habe sie fast erdrückt und vermutlich auch zu Krankheitsschüben beigetragen, wie Page Six berichtet.

Einen wichtigen Rückhalt findet Jamie-Lynn heute in ihrer Schauspielkollegin Christina Applegate (54), die ebenfalls an Multipler Sklerose erkrankt ist. Gemeinsam betreiben die beiden seit 2024 den Podcast "MeSsy", in dem sie offen über den Alltag mit der Krankheit sprechen. Es sei Christina gewesen, die ihr geholfen habe, Scham abzulegen: "Ich gebe Christina alle Credits dafür, dass sie sagte: 'Ja, wir müssen manchmal Windeln tragen'", so Jamie-Lynn. Das sei früher für sie ein absolutes Tabu gewesen. Christina, die zuletzt wegen eines Krankenhausaufenthalts Schlagzeilen machte, meldete sich inzwischen mit dem Update zurück, dass es ihr "jeden Tag besser" gehe.

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Getty Images Jamie-Lynn Sigler im SVA Theater in New York

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Instagram / jamielynnsigler Cutter Dykstra und Jamie-Lynn Siglers im Juni 2024

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Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin