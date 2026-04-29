Jimmy Kimmel liebt sein Familienleben als Papa und Opa

Jimmy Kimmel (58) ist nicht nur als Talkshow-Moderator bekannt – auch als Familienvater hat der Comedian alle Hände voll zu tun. Vier Kinder aus zwei Beziehungen, ein erstes Enkelkind und ein Sohn, der gerade seinen neunten Geburtstag feiert: Das Familienleben des 58-Jährigen ist alles andere als langweilig. Seine beiden ältesten Kinder, Katie und Kevin, hat er mit seiner Ex-Frau Gina Maddy großgezogen. Mit seiner heutigen Frau, Molly McNearney, die als ausführende Produzentin und Co-Chefautorin bei "Jimmy Kimmel Live!" arbeitet, wurden 2014 Tochter Jane und 2017 Sohn Billy geboren. "Sie sind sehr witzig", sagte Jimmy über seine beiden Jüngsten gegenüber dem Magazin People und fügte hinzu: "Sie haben überhaupt keinen Respekt vor mir. Sie machen sich über mich lustig. Sie sind einfach Knalltüten."

Die große Überraschung des vergangenen Jahres lieferte Tochter Katie: Im Mai 2025 brachte sie ihre erste Tochter Patti zur Welt – und machte Jimmy damit zum Opa. Der Moderator sagte die Aufzeichnung seiner Show ab, um bei der Geburt dabei zu sein. "Katie und ihr Mann Will haben genau in dem Moment, als wir unsere gestrige Sendung drehten, ein kleines Mädchen bekommen. Also habe ich entschieden, dort zu sein statt hier", erklärte er am nächsten Tag in seinem Eröffnungsmonolog. Sohn Kevin wiederum ist im Fernsehgeschäft tätig und arbeitet als Tonmann und Produktionsassistent. Und der Jüngste, Billy, feierte am 22. April 2026 seinen neunten Geburtstag. "Unser Junge Billy wird heute 9 und es geht ihm großartig, dank der Ärzte, Krankenpfleger, Therapeuten und vielen mehr", schrieb Jimmy anlässlich des Geburtstags auf Instagram.

Dass Jimmy so entspannt mit dem Trubel umgeht, mag auch daran liegen, dass er Höhen und Tiefen als Vater bereits von Anfang an kannte. Als Katie 1991 geboren wurde, war er gerade 24 Jahre alt und verlor kurz darauf seinen Job im Morgenradio in Tampa – die kleine Familie musste quer durchs Land nach Palm Springs ziehen. Sohn Billys Geburt brachte dagegen eine ganz andere Herausforderung: Der Junge kam mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt und musste sich seitdem insgesamt drei offenen Herzoperationen unterziehen, zuletzt im Mai 2024. Gegenüber Oprah Winfrey (72) sprach Jimmy einmal offen über die emotionale Ausnahmesituation nach Billys Geburt: "Es gab Geheimnisse, die wir voreinander bewahrten und die wir erst nach der zweiten Operation preisgaben. Das Größte war, dass wir uns dem Baby gegenüber unbewusst nicht zu nah kommen wollten, weil wir nicht wussten, was passieren würde."

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Getty Images Jimmy Kimmel bei den Critics' Choice Awards, Januar 2026

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Getty Images Jimmy Kimmel und Molly McNearney, September 2025

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Instagram / jimmykimmel Jimmy Kimmels Sohn Billy 2026