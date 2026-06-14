Eskaliert? Annemarie Eilfeld muss sich am Ballermann bremsen

Annemarie Eilfeld (36) ist seit April 2026 regelmäßig im Megapark auf Mallorca zu erleben – und sie fühlt sich dort offensichtlich pudelwohl. Im Interview mit Schlager.de beim SchlagerOlymp in Berlin sprach die Sängerin nun offen darüber, wer am Ballermann wirklich eine Chance hat und wer nicht. Ihr Fazit ist dabei eindeutig: Wer die Partywelt an der Playa de Palma nicht wirklich lebt, hat dort nichts verloren. Und dass sie selbst dazugehört, macht Annemarie nicht nur auf der Bühne deutlich – sie feiert die Gegend auch privat in vollen Zügen.

Besonders hart ins Gericht geht die Sängerin mit Realitystars, die den Ballermann lediglich als Abkürzung zu einem zweiten Standbein sehen. "Die Leute, die das nicht wirklich leben und einfach sagen: 'Ach ich bringe jetzt mal einen Ballermann-Song raus, weil vielleicht funktioniert es ja und ich kann mir damit ein zweites Standbein aufbauen' – Nein! Das funktioniert nicht", stellt sie klar. Ihr persönliches Motto bringt sie kurz und bündig auf den Punkt: "Entweder du liebst und lebst es oder du lässt es." Heute muss sie sich auf der Bühne sogar bremsen. "Ich habe immer Spaß und muss mich eher zurücknehmen, dass ich nicht zu viel Spaß habe mit den Leuten und komplett eskaliere", sagt sie lachend. Nach ihren Auftritten würde sie am liebsten noch länger an der Playa bleiben und weiterfeiern – doch meist geht ihr Flug direkt im Anschluss.

Abseits von Mallorca hat Annemarie zu Hause einen ganz besonderen Musikkritiker: ihren Sohn, der offenbar mit schonungsloser Ehrlichkeit bewertet, was seine Mutter produziert. Die Sängerin, die in der Vergangenheit auch kein Blatt vor den Mund nahm, wenn es um Unehrlichkeit in ihrer Branche ging – sie hatte Schlagerfreundschaften öffentlich als mitunter "fake" bezeichnet –, scheint privat jedenfalls auf echte Verbindungen zu setzen. Auf Mallorca hat sie sich inzwischen sogar ein bleibendes Andenken geholt: ein neues Tattoo, das ihre Verbundenheit mit der Insel dauerhaft sichtbar macht.

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IMAGO / Gartner Annemarie Eilfeld, Sängerin

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Imago Annemarie Eilfeld bei der Premiere von "Weihnachten im Tierpark" in Berlin, 21. November 2025

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Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld und ihr Sohn Elian