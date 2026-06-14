Für sieben Monate: Dua Lipa zieht für Mann Callum in die USA

Kaum verheiratet, schon steht der nächste große Schritt an: Dua Lipa (30) und ihr frischgebackener Ehemann Callum Turner (36) planen, für sieben Monate gemeinsam in die USA zu ziehen. Der Schauspieler hat dort zwei Filmprojekte hintereinander an Land gezogen, und die Sängerin will ihn dabei begleiten, berichtet Daily Mail. Erst vor wenigen Wochen hatten die beiden in Palermo im Rahmen einer dreitägigen Feier mit rund 200 Gästen geheiratet – nun beginnt das Eheleben direkt fernab der Heimat.

Callum steht zunächst für ein Remake des Horrorfilms "Possession" aus dem Jahr 1981 vor der Kamera, an seiner Seite wird Margaret Qualley (31) zu sehen sein. Anschließend dreht er das Baseball-Drama "The Comebacker", in dem Tom Hanks (69) seinen Pitching-Coach spielen wird. Gegenüber The Hollywood Reporter sprach Callum über die Herausforderungen des Paares: "Wir haben Jobs, bei denen wir um die Welt reisen müssen", so der Schauspieler. Trotzdem legen die beiden Wert darauf, Zeit miteinander zu verbringen: "Wir stellen sicher, dass wir so viel wie möglich zusammen sind."

Während die Frischvermählten ihre Zelte in Amerika aufschlagen, hat das Ehepaar offenbar noch eine offene Rechnung mit Palermo. Ihre aufwendige Hochzeit, die rund 1,7 Millionen Euro gekostet haben soll, hatte bei Teilen der Bevölkerung für Unmut gesorgt. Tausende Polizisten sicherten die Veranstaltungsorte ab, öffentliche Plätze wurden zeitweise gesperrt – Anwohner protestierten mit Graffiti und Plakaten mit Aufschriften wie "Palermo ist nicht zu vermieten." Laut The Sun sollen Dua und Callum nun als Zeichen der Wertschätzung ein Geschenk an die Stadt planen, möglicherweise mit kulturellem oder sportlichem Bezug. Palermos Bürgermeister Roberto Lagalla bestätigte gegenüber The Sun: "Es besteht seitens der Frischvermählten der Wunsch, der Stadt, die sie empfangen hat, eine Geste der Wertschätzung zu zeigen."

Anzeige Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner in Italien, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Dua Lipa und Callum Turner bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

Anzeige Anzeige

dualipa Callum Turner und Dua Lipa kurz nach ihrer Trauung am 31. Mai in London