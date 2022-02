Welch tolle Neuigkeiten! Becca Tobin (36) wurde durch ihre Rolle in der Kult-Serie Glee bekannt. Danach startete sie als Schauspielerin durch und spielte in einigen Filmen mit. Aber auch privat läuft es bei ihr richtig gut: Sie heiratete ihren Partner Zach Martin und wollte auch Nachwuchs mit ihm. Dank einer Leihmutter konnte das Paar nun ihren Wunsch erfüllen: Becca ist endlich Mutter geworden!

Das teilte die US-Amerikanerin ihren Fans auf ihrem Instagram-Profil mit. Dort teilte sie einen Schnappschuss von ihrem Mann, auf dem er mit einer Babytrage ein Krankenhaus verlässt. Darunter verriet sie sogar schon den Namen ihres Sprösslings: "Willkommen in der Welt, Ford. Rutherford 'Ford' Thomas Martin ist da und das Leben ist schon jetzt viel schöner." Doch Becca ehrte in ihrem Post auch die Frau, die das Kind für sie ausgetragen hat. "Vielen Dank an unsere wunderbare Leihmutter, die ihn sicher und umgeben von so viel Liebe hierher gebracht hat", schwärmte sie.

Damit ist sie jedoch nicht die Einzige aus dem "Glee"-Cast, die derzeit im Mutterglück schwebt. Auch ihre Kollegin Jenna Ushkowitz (35) verkündete im Januar, dass sie ein Kind erwartet! "Unsere Herzen sind voller Freude! Im Juni wird unsere Kleine das Licht der Welt erblicken", freute sich die Schauspielerin auf Instagram.

Anzeige

Instagram / becca Becca Tobins Mann im Februar 2022

Anzeige

Instagram / becca Becca Tobin und ihr Mann

Anzeige

Instagram / jennaushkowitz Jenna Ushkowitz, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de