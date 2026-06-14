Kareena Kapoor sieht sich als Tochter von Schwester Karisma

Kareena Kapoor (45) und ihre ältere Schwester Karisma Kapoor sind bekannt für ihre enge Verbindung – und jetzt hat Kareena in einem Interview mit Nayandeep Rakshit erneut deutlich gemacht, wie viel ihr Karisma bedeutet. Die Schauspielerin schickte laut Hindustan Times eine Audiobotschaft und bezeichnete sich darin liebevoll als Karismas "erste Tochter" – noch vor deren leiblicher Tochter Samaira. "Ich glaube, ich bin eher so etwas wie ihre erste Tochter, bevor Samaira kam, wie sie selbst sagt. Also danke, dass es dich gibt, und danke für alles, Lolo", so Kareena. Die gesamte Familie, so betonte sie, wäre ohne Karisma verloren.

In ihrer Botschaft schwärmte Kareena in höchsten Tönen von der Älteren und lobte sie sowohl als Mensch als auch als Schauspielerin und Mutter. "Karisma ist nicht nur ein fabelhafter Mensch, sie ist eine hingebungsvolle Mutter und eine so fleißige Schauspielerin. Noch heute denke ich, dass jede Schauspielerin in unserem Land zu Lolo aufschaut", sagte sie. Karisma wiederum erklärte in dem Interview, dass sie über diese Dinge nicht groß nachdenke – für sie sei die Fürsorge für ihre Liebsten schlicht selbstverständlich. Familie habe in ihrem Leben und ihrer Karriere stets an erster Stelle gestanden.

Genau diese Wärme zeigt Kareena nicht nur als Schwester, sondern auch als Mama. Vor rund sechs Monaten gab sie im Gespräch mit ihrer Schwägerin Soha Ali Khan laut Indian Express Einblicke in ihren entspannten Erziehungsstil bei ihren beiden Söhnen Jeh und Taimur. Grundlage dafür sei das, was sie selbst zu Hause erlebt habe. "Meine Eltern waren sehr, sehr entspannt in ihrer Erziehung", sagte Kareena. Es habe keinen Druck gegeben, wie sie oder Karisma ihr Leben zu leben hätten. "Natürlich gab es die Basics, wie die Bedeutung von Bildung, aber der Rest war uns überlassen", erklärte sie. Bei Jeh und Taimur habe Kareena deshalb stets lieber auf Möglichkeiten als auf Erwartungen gesetzt.

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Getty Images Karisma Kapoor, Saif Ali Khan und Kareena Kapoor, Mai 2018

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Getty Images Saif Ali Khan und Kareena Kapoor Khan bei der Feier zum 100. Geburtstag von Raj Kapoor in Mumbai, Dezember 2024

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Instagram / kareenakapoorkhan Kareena Kapoor mit ihren Kindern Jeh und Taimur, Dezember 2024