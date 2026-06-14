Debüt: North West singt mit meterlangen Haaren auf Festival

North West (12) hat beim Lyrical Lemonade Summer Smash 2026 Festival in Bridgeview, Illinois, die Menge zum Ausrasten gebracht. Die Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (49) zeigte auf der Bühne eine beeindruckende Präsenz. Passend zum Anlass trug sie ihre inzwischen typischen türkisfarbenen Haare zu langen Zöpfen gestylt, kombiniert mit einem schwarzen Balenciaga-Outfit, einem Nieten-Choker, einer diamantbesetzten Kette und einer auffälligen dunklen Sonnenbrille. Vor der begeisterten Festivalcrowd performte sie den gemeinsamen Song "Talking" mit ihrem Vater Kanye, der 2024 auf dessen Album "Vultures 1" erschienen ist. Mama Kim teilte ein Instagram-Video des Auftritts.

Kanye zeigte sich stolz und teilte ebenfalls einen Clip seines ältesten Kindes auf seinen Kanälen. Zwar war es ihr Festivaldebüt, aber es war nicht Norths erster Bühnenauftritt: Zuletzt hatte sie im April bereits neben ihrem Vater im SoFi Stadium in Los Angeles performt. Die Nachwuchskünstlerin arbeitet intensiv an ihrer Musikkarriere: Anfang des Jahres veröffentlichte sie ihre Debüt-EP "N0rth4Evr", der bereits ihre erste Single "Piercing On My Hand" vorausgegangen war. Mutter Kim erzählte kürzlich im Podcast "Khloe In Wonder Land" ihrer Schwester Khloé Kardashian (41), wie ernsthaft North ihre Musik verfolgt. "Zu Hause macht sie eine achtstündige Musikstudio-Session, bei der sie produziert und schreibt. Ich füge ihr Schreiben aller Texte als Teil ihrer Rechtschreibtests hinzu", erklärte Kim.

Die 45-Jährige betonte außerdem, dass North zwar viele Freiheiten beim Ausdruck ihrer Persönlichkeit genieße, aber durchaus klare Richtlinien kenne. "Northie hat eigentlich viele Regeln. Der eine Bereich [der Freiheit] ist, dass ich ihr erlaube, sich auszudrücken", stellte Kim im Podcast klar und wehrte sich damit gegen Kritiker, die ihr vorwerfen, ihrer Tochter zu viel durchgehen zu lassen. North wird von beiden Elternteilen großgezogen – Kim und Kanye, die 2014 in Italien geheiratet hatten, ließen sich im November 2022 offiziell scheiden. Gemeinsam haben sie neben North noch drei weitere Kinder.

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Instagram / kimkardashian North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West

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TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian

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kimandnorth North West mit einer Freundin, April 2026

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