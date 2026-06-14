Darum wurde Barbara Palvin kurz vor Schwangerschaft operiert

Kurz bevor Barbara Palvin (32) im Mai 2026 bei den Filmfestspielen in Cannes stolz den Babybauch präsentierte, erlebte das ungarische Supermodel eine schwere gesundheitliche Zeit. Jahrelang litt sie unter starken Schmerzen, Erschöpfung, unregelmäßigen Blutungen und schlaflosen Nächten – bis sie schließlich die Diagnose Endometriose erhielt und sich im Juni 2025 einer Operation unterzog. In einem ausführlichen Instagram-Post im August 2025 berichtete Barbara erstmals öffentlich von ihrer Leidensgeschichte und ermutigte andere Frauen, ihre Symptome ernst zu nehmen.

In dem Post schilderte die Frau von Dylan Sprouse (33): "Ich bin seit Jahren mit den Schwierigkeiten umgegangen, die mit meiner Periode einhergehen können. Erschöpfung, starke Schmerzen, starke und unregelmäßige Blutungen, schlaflose Nächte auf dem Badezimmerboden. Ich dachte, das ist eben einfach so bei mir." Erst eine Spezialistin stellte schließlich die Diagnose – denn, so erklärte Barbara, Endometriose lasse sich durch allgemeine Untersuchungen nicht erkennen. Nach der Operation beschrieb sie die Veränderung gegenüber E! News als "Tag und Nacht". Ihr Ehemann Dylan nutzte seinen Auftritt bei der Victoria's Secret Fashion Show im Oktober 2025, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Er trug eine gelbe Anstecknadel und verteilte weitere an Journalisten.

Barbara und Dylan haben im Juli 2022 geheiratet. Die Schauspielerin und das Model lernten sich 2018 kennen und wurden schnell zu einem der bekanntesten Paare in der Unterhaltungsbranche. Mit ihrem offenen Umgang mit der Endometriose-Diagnose löste Barbara eine Welle der Solidarität aus: Viele Frauen meldeten sich bei ihr und berichteten, dass sie durch ihren Post erstmals ihre eigenen Symptome erkannt hätten. "Ich hoffe, dass es hilft, wenn das auch nur eine kleine Maßnahme ist, die wir ergreifen können", sagte Dylan dazu in dem Interview mit E! News. Ihre Schwangerschaft verkündete das Paar schließlich in Cannes – Barbara zeigte ihren Babybauch und teilte daraufhin ein Ultraschallbild auf Instagram.

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ActionPress, Timm, Michael Barbara Palvin, ungarisches Supermodel

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Getty Images Barbara Sprouse und Dylan Sprouse bei der Premiere von "Histoires Parallèles (Parallel Tales)" beim 79. Festival de Cannes

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