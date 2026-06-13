Luxusleben: Wettert Elena Miras hier über Ex Mike Heiter?

Luxus statt Sparmodus: Mike Heiter (34) präsentiert seinen Followern derzeit immer wieder Einblicke in sein kostspieliges Leben. In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Video präsentierte der Realitystar eine auffällige Diamantkette, die laut seiner eigenen Aussage 21.000 Euro gekostet habe. In einem weiteren Clip war er zudem am Steuer seines Mercedes-Benz zu sehen und sprach über seine erfolgreiche Modemarke, mit der er neben seinem Dasein als TV-Gesicht und Influencer Geld verdient. Kurz nach diesem Prahlauftritt meldete sich ausgerechnet seine Ex-Freundin Elena Miras (34) in ihrer Story zu Wort – und die scheint von so viel Bling-Bling offenbar wenig beeindruckt.

Die KDRS-Bekanntheit zeigte sich in der Story sichtlich aufgewühlt und verriet, dass sie sich zwei Tage lang bewusst aus den sozialen Medien zurückgezogen habe. "Ich konnte mich die letzten zwei Tage nicht melden, weil ich wütend war wegen gewisser Sachen, die ich einfach sehe und lese", erklärte sie. Ohne Namen zu nennen, fragte sie ihre Follower: "Wie kann es sein, dass es Menschen gibt, die das schönste Leben haben, sich alles gönnen, und dann aber noch teilweise offene Schulden haben bei gewissen Menschen?" Sie wolle wissen, wie man so jemanden darauf anspreche – und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Ich frage nur für eine Freundin."

Mike und Elena fanden nach ihrer Teilnahme an der ersten Staffel von Love Island zueinander und wurden Eltern ihrer Tochter Aylen. Nach der Trennung sorgten die beiden jedoch immer wieder mit öffentlichen Auseinandersetzungen für Schlagzeilen. Erst vor rund einem halben Jahr kam es erneut zum Eklat – diesmal allerdings wegen Mikes Ehefrau Leyla Heiter (30). Nachdem diese in den sozialen Medien beiläufig erwähnt hatte, dass Mike seine Tochter besucht, platzte Elena der Kragen. "Wenn die Eltern bewusst schweigen, um das Kind zu schützen und es endlich aus der Öffentlichkeit zu halten – und dann kommt eine Dritte daher und teilt irgendwelche Infos, die sie überhaupt nichts angehen... geht's noch?!", wetterte sie damals.

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Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

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Imago Mike Heiter am 18. Oktober 2025

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Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten Mike Heiter und Elena Miras