Gestern Abend sorgten diese Neuigkeiten aus Hollywood für einen Schock: Mark Salling (✝35) hatte sich in Los Angeles das Leben genommen. In den vergangenen Monaten hatte der einstige Glee -Darsteller mit einer Verurteilung wegen Kinderpornografie zu kämpfen – doch der 35-Jährige ist anscheinend nicht der einzige Schauspieler der Erfolgsserie, dessen Leben nicht ganz nach Plan verlief: Diese heftigen Geschichten musste der "Glee"-Cast bereits durchmachen!

Cory Monteiths (✝31) Ableben versetzte die Fans der Serie in Schockstarre: Er hatte Publikumsliebling Finn Hudson gespielt – und verstarb im Juli 2013 völlig überraschend an einer Überdosis aus Heroin und Alkohol. Besonders tief traf Corys Tod seine damalige Freundin und "Glee"-Kollegin Lea Michele (31): Die Musikerin trauerte noch jahrelang um ihren Liebsten und ließ sich zu seinem Gedenken sogar mehrere kleine Tattoos stechen. Die TV-Produktion widmete dem Schauspieler außerdem eine emotionale Folge, in der der Verlust seines Charakters beweint wurde.