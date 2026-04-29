Nach "Divergent": Veronica Roth kündigt neue Bücherreihe an

Fünfzehn Jahre nach dem Erscheinen des ersten "Divergent"-Bandes kehrt Autorin Veronica Roth (37) in das Universum ihrer Erfolgsserie zurück. Auf der BookCon kündigte sie Anfang dieser Woche eine neue Begleitdilogie mit dem Titel "Die sechste Fraktion" an. Das Besondere daran: Die Geschichte spielt nicht vor oder nach den Ereignissen der Originalreihe, sondern in einer alternativen Zeitlinie. Im Mittelpunkt steht erneut Protagonistin Tris Prior – allerdings trifft sie bei ihrer Auswahl-Zeremonie eine andere Entscheidung als im Original. "Nicht ein Prequel, nicht eine Fortsetzung, nicht ein Spin-off, nicht eine andere Perspektive, sondern ein alternatives Universum von 'Divergent', in dem Tris eine andere Fraktion wählt", erklärte Veronica gegenüber USA Today.

Das erste Buch der Dilogie erscheint am 6. Oktober, der zweite Band soll im Februar 2027 folgen. Veronica arbeitet derzeit noch an der Überarbeitung beider Bücher. In der neuen Geschichte schlägt Tris – nach einem tragischen Ereignis bei der Auswahl-Zeremonie – einen ganz anderen Weg ein, der sie in eine geheime Untergrundrebellion führt. Dort begegnet sie einem rätselhaften Jungen, der nur mit einer Zahl identifiziert wird – viele Fans dürften darin Tobias "Four" Eaton wiedererkennen. Die Frage, die die Autorin antreibt, formulierte sie selbst so: "Wer ist Tris ohne Dauntless? Ich finde das eine interessante Frage."

Veronica hatte lange ein ambivalentes Verhältnis zu ihrer eigenen Erfolgsreihe. In einem Interview mit dem Magazin Elle gestand sie, dass sie sich einst von "Divergent" distanziert hatte, weil sie begann, die Kritik daran zu verinnerlichen. "Es klingt undankbar, wenn man sagt, dass man negative Gefühle gegenüber dieser Reihe hat, die so prägend war", sagte sie. Die Beschäftigung mit ihrem Frühwerk habe ihr jedoch geholfen, eine neue Verbindung dazu aufzubauen: "Es hat mir das Gefühl gegeben, dass ich einen Weg finden möchte, diese Serie wieder mit Freude zu erleben." Die Originalreihe hatte sich weltweit mehr als 40 Millionen Mal verkauft und wurde mit Shailene Woodley (34) in der Hauptrolle verfilmt.

Anzeige Anzeige

Imago Veronica Roth, März 2016

Anzeige Anzeige

Imago Veronica Roth bei einem Interviewbesuch in Madrid am 11. April 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Shailene Woodley, 2024

Anzeige

Wie klingt Veronica Roths Plan für euch? Frisch und spannend – genau der Twist, den "Divergent" verträgt! Ich hätte lieber eine klassische Fortsetzung oder ein Prequel. Ergebnis anzeigen