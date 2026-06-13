Vor Ex Travis Kelces Hochzeit: Kayla Nicole datet wieder

Während die Welt auf die bevorstehende Hochzeit von Travis Kelce (36) und Taylor Swift (36) blickt, hat Kayla Nicole ganz andere Dinge im Sinn: Sie ist wieder auf dem Datingmarkt und genießt ihr Single-Leben in vollen Zügen. Bei den 6. jährlichen "Hollywood Unlocked Impact Awards" plauderte die Social-Media-Influencerin mit TMZ offen über ihre aktuelle Liebessituation. Sie sei aktiv am Daten, halte die Dinge aber locker – und scherzte dabei, sie sei "Single wie ein Dollarschein" und offen dafür, zu sehen, was sich so ergibt.

Eine Teilnahme an einem Reality-Dating-Format kommt für Kayla aber eher nicht infrage. Als Moderatorin einer Datingshow könnte sie sich das Ganze jedoch gut vorstellen – schließlich bringt die Influencerin durch ihren journalistischen Hintergrund und ihren Podcast "The Pre-Game" jede Menge Erfahrung vor dem Mikrofon mit. Bei "The Bachelorette" würde sie zumindest ans Telefon gehen, gab sie gegenüber TMZ schmunzelnd zu. Beruflich läuft es für sie ebenfalls rund: Zuletzt teilte sie die Bühne mit Toni Braxton (58) und stand für ein Musikvideo von Chris Brown (37) vor der Kamera. Das könnte erst der Anfang sein – Kayla scherzte, sie befinde sich möglicherweise gerade in ihrer "Video-Vixen-Season".

Kayla Nicole und Travis Kelce waren mehrere Jahre lang ein Paar und galten lange als eines der bekanntesten Promi-Sportler-Duos. Nach ihrer endgültigen Trennung gingen die beiden jedoch getrennte Wege. Während der NFL-Star inzwischen mit Sängerin Taylor Swift glücklich ist und sich mit ihr verlobt hat, konzentriert sich Kayla auf ihr eigenes Leben und ihre Karriere. Auf Social Media gewährt sie ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, neue Projekte und Reisen. Statt zurückzublicken, scheint die Influencerin und Moderatorin voller Tatendrang nach vorn zu schauen und die vielen neuen Möglichkeiten zu genießen, die sich ihr bieten. Dabei stehen aktuell vor allem spannende Erfahrungen, persönliche Weiterentwicklung und jede Menge Spaß im Mittelpunkt.

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Getty Images Kayla Nicole, YouTuberin

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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Getty Images Travis Kelce und Kayla Nicole, Februar 2019