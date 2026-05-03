Iris Katzenberger kommentiert Peter und Yvonnes Liebes-Aus

Iris Katzenberger (58) kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: Nachdem am Samstag bekannt wurde, dass Peter Klein (59) und Yvonne Woelke (46) kein Paar mehr sind, meldet sich die Reality-TV-Bekanntheit auf Instagram zu Wort. In ihrer Story reagiert sie mit auffälligem Humor auf das Liebes-Aus ihres Ex-Mannes und der Schauspielerin. Mit einem kurzen, aber deutlichen Kommentar macht Iris klar, wie sie heute auf die gescheiterte Beziehung der beiden blickt – und bringt ihre Follower zum Schmunzeln: "Darf eigentlich eine betrogene Ehefrau so was wie Schadenfreude haben? Frage für einen Freund."

Doch damit nicht genug: Die dreifache Mutter legt nach und schreibt weiter, sie habe "zwei Fragen". Zum einen will sie wissen, ob es nun "wieder einen neuen Podcast" gebe, zum anderen stichelt sie: "Und wer geht mit ihm zu Prominent getrennt?" Die Namen der beiden nennt Iris zwar nicht, doch der Zoff zwischen dem Trio ist längst kein Geheimnis mehr. Angefangen hatte alles während der Dschungelcamp-Teilnahme von Lucas Cordalis (58) im Jahr 2023. Damals war Peter seine Begleitperson. Auch Yvonne kam als Begleitung im Dschungelhotel unter. Laut Iris hatten die zwei während dieser Zeit eine Affäre.

Iris und Peter waren fast zwei Jahrzehnte ein Paar und seit 2006 offiziell verheiratet, bevor ihre Ehe zerbrach. Zwar leugneten Peter und Yvonne die öffentlichen Vorwürfe von Daniela Katzenbergers (39) Mutter, wenig später wurden die zwei aber tatsächlich ein Paar. Sie nahmen sogar gemeinsam an Forsthaus Rampensau Germany teil. Heute gehen die TV-Bekanntheiten jedoch getrennte Wege. Das deutete Yvonne gegenüber Bild an: "Ich will einfach für mich und mit mir im Reinen sein. Sonst war ich immer in einer Beziehung, immer war jemand an meiner Seite. Jetzt möchte ich allein sein und nicht immer jemandem Rechenschaft abgeben."

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Collage: Joyn / Tan Nian Xing, AEDT Collage: Iris Katzenberger und Yvonne Woelke mit Peter Klein

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IMAGO / Panama Pictures Iris Katzenberger, TV-Bekanntheit

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Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025

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