Malika Dzumaev verlor während "Let's Dance"-Show Bewusstsein

Dramatische Szenen bei Let's Dance: Profitänzerin Malika Dzumaev (35) ist während der achten Liveshow der aktuellen Staffel plötzlich zusammengebrochen. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend in Köln unmittelbar nach den Tanzauftritten – direkt auf der Showtreppe. Malika und ihr Tanzpartner Joel Mattli hatten gerade erst erfahren, dass sie eine weitere Runde in der Sendung dabei sind, als die Tänzerin das Bewusstsein verlor. RTL-Moderator Daniel Hartwich (47) erkannte sofort die Notlage und rief laut: "Wir brauchen einen Arzt!" Das TV-Publikum bekam den Moment nicht zu sehen, da die Kameras die Szene nicht zeigten. Dennoch war schnell klar, dass es sich um einen ernsthaften Vorfall handelte.

Inzwischen hat sich Malika bei ihren Fans gemeldet und Entwarnung gegeben. In einem kurzen Video auf Instagram erklärte sie: "Mir gehts gut. Ich hatte einfach ein bisschen Kreislauf." Als mögliche Ursache nannte sie: "Vielleicht habe ich ein bisschen zu wenig gegessen und getrunken." Vermutlich habe auch die Aufregung rund um die Entscheidung, ob sie in der Show bleiben darf, zu dem Kreislaufkollaps beigetragen. Trotz des Schockmoments betonte die Tänzerin, dass sie und Joel "sehr dankbar" für das Weiterkommen seien. Weniger Grund zur Freude hatte derweil Nadja Benaissa (44): Für die Sängerin endete das "Let's Dance"-Abenteuer in der achten Liveshow.

Für Malika ist es nicht das erste Mal, dass sie bei "Let's Dance" für Aufsehen sorgt – allerdings bisher stets aus anderen Gründen. Vor zwei Jahren holte sie zusammen mit Musiker Gabriel Kelly (24) den Siegerpokal der Show und durfte anschließend auch an der großen "Let's Dance"-Tour teilnehmen. In der aktuellen Staffel zählt die gebürtige Russin mit ihrem Partner Joel Mattli, bekannt aus "Ninja Warrior", zu den Mitfavoriten auf den Titel. Wie es für die beiden weitergeht, zeigt sich bei der nächsten Live-Sendung am kommenden Freitag ab 20.15 Uhr bei RTL – und parallel im Stream auf RTL+.

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Instagram / malikadzumaev Malika Dzumaev, Tänzerin

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RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026

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