Aus mit Yvonne: Verrät Peter Klein hier den Trennungsgrund?

Beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen hatte Promiflash die Gelegenheit, mit Peter Klein (59) zu sprechen – zu einem Zeitpunkt, als seine Trennung von Yvonne Woelke (46) noch gar nicht öffentlich war. Im Gespräch plauderte der Realitystar offen über seinen vollen Terminkalender und die Schwierigkeiten, die ihre Fernbeziehung mit sich brachte. Er lieferte ungewollt einen möglichen Hinweis darauf, warum es zwischen den beiden letztlich nicht funktioniert hat: "Ja, das ist genau der springende Punkt. Es ist sehr schwierig momentan... Am Anfang waren alle 14 Tage geplant, das hat sich dann als schwer durchsetzbar herausgestellt."

Peter machte im Promiflash-Interview deutlich, dass die Beziehung unter viel Druck stand. "Dann wurden es irgendwann drei oder vier Wochen. Das ist eine verdammt lange Zeit. Beide haben beruflich viel zu tun und da passen viele Dinge im Moment nicht zusammen", erklärte er während des Gesprächs. Yvonne wollte sich zu diesem Zeitpunkt hingegen nicht zum aktuellen Stand mit Peter äußern oder der Tatsache, warum beide getrennt erschienen und sich mieden. Wenig später wurde die Trennung offiziell bekannt.

Das Liebes-Aus ging auch nicht an Peters Ex-Frau Iris Katzenberger (58) vorbei. In einer Instagram-Story stichelte sie mit viel Spott gegen ihn und Yvonne. "Darf eigentlich eine betrogene Ehefrau so was wie Schadenfreude haben? Frage für einen Freund", schrieb Iris und legte direkt nach. Gemeint war eine angebliche Affäre der beiden während ihrer Zeit als Dschungelcamp-Begleitpersonen. Laut Iris habe ihr früherer Ehemann sie mit Yvonne betrogen. Beide dementierten das, kamen wenig später aber zusammen.

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Imago Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025

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ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke bei den Reality Awards im Dezember 2024

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IMAGO / STAR-MEDIA Iris Klein bei "The Ultimate Hype" in Oberhausen im Oktober 2025