Verleumdungsklage: Rebel Wilson kämpft um ihren Ruf

In Sydney liefert sich die australische Schauspielerin Rebel Wilson (46) derzeit eine explosive Auseinandersetzung mit ihrer Kollegin Charlotte MacInnes, die sie auf Verleumdung verklagt. In einem aktuellen Schriftsatz erhebt Charlotte laut The Sun schwere Vorwürfe gegen Rebel: Sie behauptet, dass jemand in ihrem Auftrag ihren Snapchat-Account gehackt habe, woraufhin ein intimes Nacktfoto, das die Sängerin mit ihrem Freund geteilt hatte, am 28. September vergangenen Jahres an ihre Kontakte verschickt wurde – nur drei Tage nachdem Charlotte die Verleumdungsklage eingereicht hatte. "Ich glaube, dass dies von Rebel orchestriert wurde. Es war absolut erschreckend", erklärte Charlotte in ihrer eidesstattlichen Aussage. Rebels Anwalt bezeichnete die Behauptungen als haltlos.

Rebel selbst wies die Anschuldigungen entschieden zurück und nannte es "absolut ungeheuerlich", ihr vorzuwerfen, "als Hackerin nebenbei tätig zu sein". Im Zuge des Prozesses wurden außerdem Vorwürfe laut, Rebel habe im August 2024 heimlich eine PR-Agentur engagiert, um die Filmproduzentin Amanda Ghost und deren Ehemann in der Öffentlichkeit zu diskreditieren. Rebel bestritt dies, obwohl ein schriftliches Dokument ihres ehemaligen Anwalts vorliegt, in dem ein monatliches Honorar von 21.360 Euro vereinbart wurde. Mitarbeiter der Agentur beschrieben Rebel intern nach einem hitzigen Austausch als "verdammt verrückt". Die Schauspielerin selbst betonte bei ihrer Aussage: "Ich habe nur die Wahrheit gesagt – zu erheblichen Kosten für mich selbst, zu erheblichem Nachteil."

Der Prozess dreht sich im Kern um mehrere Instagram-Posts, die Rebel 2024 veröffentlichte. Darin deutete sie an, dass Charlotte eine Beschwerde gegen Amanda zurückgezogen habe, um im Gegenzug einen lukrativen Plattenvertrag zu erhalten. Charlotte schilderte vor Gericht, welchen Tribut die öffentliche Auseinandersetzung für sie bedeute: "Ich war wütend, dass Rebel behauptet, jemand zu sein, der für Frauen einsteht", heißt es in ihrem Statement.

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Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

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Imago Charlotte MacInnes und Rebel Wilson vor Gericht in Sydney

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Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin