Disco-Ikone Nile Rodgers plant Hit mit Olivia Dean

Sängerin Olivia Dean bekommt für ihr nächstes Musikprojekt hochkarätige Unterstützung: Nile Rodgers (73), die Disco-Legende hinter der Band Chic, möchte mit der britischen Musikerin im Studio zusammenarbeiten. Wie The Sun berichtet, soll Nile den ersten Schritt gemacht und sich persönlich bei Olivia gemeldet haben. Die Teams beider Künstler suchen nun nach einem gemeinsamen Termin im Zeitplan, um die Zusammenarbeit zu realisieren. Eine mit der Situation vertraute Person erklärte gegenüber dem Blatt: "Nile hat seinen Finger am Puls der Musik und findet Olivia einfach unglaublich. Er kannte sie sogar schon, bevor ihr Album erschienen ist, und möchte wirklich gerne mit ihr ins Studio." Weiter heißt es aus dem Umfeld: "Die Welt liegt ihr zu Füßen und sie ist ziemlich geehrt, dass ein so großer Star mit ihr arbeiten möchte."

Die Zusammenarbeit dürfte allerdings etwas Zeit brauchen: Olivia ist derzeit auf ihrer ersten Arenatournee unterwegs, die sie quer durch Europa und Nordamerika führt – und noch bis Ende August andauert. Im Oktober stehen außerdem Auftritte in Australien an. Nile hingegen ist eine der einflussreichsten Figuren der Musikgeschichte. Er hat an Alben mitgewirkt, die zusammen mehr als 750 Millionen Mal verkauft wurden, und ist unter anderem für Produktionen wie David Bowies (†69) "Let's Dance", "The Reflex" von Duran Duran sowie Madonnas (67) "Like A Virgin" mitverantwortlich. Zuletzt war er an Beyoncés (44) Alben "Renaissance" und "Cowboy Carter" sowie an "Moon Music", dem zehnten Album von Coldplay, beteiligt.

Olivias Aufstieg in die erste Liga der Musikbranche verlief in den vergangenen Monaten rasant. Ihr Album "The Art Of Loving" machte sie zum globalen Star, und der Kollaborations-Song "Rein Me In" mit Sam Fender lag acht Wochen auf Platz eins der britischen Charts. Mit ihrer Arenatournee begeistert sie ihr wachsendes Publikum. Bereits 2024 stand sie auf der begehrten Pyramid Stage beim Glastonbury Festival – eines jener Ziele, die sie sich laut eigener Aussage früh gesteckt hatte: "Ein Album aufnehmen, bei Jools Holland spielen und die Pyramid Stage – das hab ich jetzt alles gemacht. Ich muss mir neue Ziele überlegen", sagte sie einmal.

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Collage: Imago, Getty Images / Astrid Stawiarz Collage: Olivia Dean und Nile Rodgers

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Getty Images Olivia Dean im März 2024

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Getty Images Nile Rodgers im Juni 2023 in London

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