Adam Scott über seine chaotischen Anfänge mit Leo & Co.

Schauspieler Adam Scott (53) hat jetzt in einem Interview mit The Guardian offen über die Dreharbeiten zu dem Filmklassiker "The Aviator" gesprochen – und dabei zugegeben, dass er damals gehörig nervös war. Der Film aus dem Jahr 2004, in dem Adam die Rolle des Publizisten Johnny Meyer spielte, war mit einem der beeindruckendsten Ensembles seiner Zeit besetzt: Leonardo DiCaprio (51) in der Hauptrolle als Howard Hughes, Cate Blanchett (56) als Katharine Hepburn, Kate Beckinsale (52) als Ava Gardner sowie John C. Reilly (60), Alec Baldwin (68), Alan Alda und Jude Law (53). Und hinter der Kamera: Regie-Legende Martin Scorsese (83). "Ich war anfangs ziemlich aufgewühlt", gestand der Schauspieler im Gespräch mit dem britischen Medium.

Doch die anfängliche Anspannung legte sich schnell. "Aber wenn man erst mal vor Ort ist, merkt man, dass das ganz normale Menschen sind, die zufällig Schauspieler sind und eine Szene erarbeiten", erklärte Adam weiter. Alle seien ihm gegenüber "äußerst freundlich und großzügig" gewesen und hätten ihm sofort das Gefühl gegeben, willkommen zu sein. Besonders beeindruckt zeigte sich der Schauspieler von Martin Scorseses Arbeitsweise am Set. "Er ist unglaublich kollaborativ und ermutigt einen dazu, sich selbst in die Arbeit einzubringen und zu improvisieren", so Adam. In einer seiner Szenen stand er gemeinsam mit Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett und Jude Law in der riesigen Kulisse des Nachtclubs Cocoanut Grove vor der Kamera. Was ihm dabei besonders auffiel: "Zwischen den Takes hätte man eine Stecknadel fallen hören. Alle waren darauf fokussiert, den bestmöglichen Film zu drehen."

"The Aviator" war seinerzeit ein riesiger Erfolg und erhielt bei der 77. Oscar-Verleihung elf Nominierungen, darunter für den Besten Film, den Besten Regisseur und den Besten Hauptdarsteller – und gewann fünf Preise, unter anderem den Oscar für die Beste Nebendarstellerin Cate Blanchett. Für Leonardo DiCaprio war es die zweite Oscar-Nominierung nach "Gilbert Grape", für Martin Scorsese die fünfte als Regisseur. Seinen langersehnten Oscar gewann Martin schließlich 2007 für "The Departed", Leonardo folgte 2016 mit "The Revenant". Adam selbst machte nach dem Film vor allem als Komödienstar Karriere, etwa in "Parks and Recreation". Heute ist er vor allem als Mark Scout in der Apple-TV-Serie "Severance" bekannt, für die er bereits vier Emmy-Nominierungen erhielt.

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Getty Images Adam Scott, Schauspieler

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Getty Images Regisseur Martin Scorsese und Schauspieler Leonardo DiCaprio

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X / benstiller "Severance"-Star Adam Scott in New York