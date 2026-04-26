Arena-Premiere: Olivia Dean verzichtet auf diesen Hit-Song

Olivia Dean hat mit ihrer ersten großen Arenatournee in Großbritannien einen begeisternden Auftakt gefeiert – doch eine Entscheidung sorgte für Stirnrunzeln unter den Fans. Beim Eröffnungskonzert in der OVO Hydro in Glasgow fehlte ihr aktueller Nummer-eins-Hit "Rein Me In", die Zusammenarbeit mit Sam Fender, die bereits acht Wochen an der Spitze der Charts verbracht hat, komplett auf der 23 Songs umfassenden Setlist. Stattdessen sangen einige enttäuschte Fans den Song kurzerhand gemeinsam vor dem Konzertgelände, berichtet The Sun. Dabei ist "Rein Me In" nicht irgendein Song – das Duett gewann bei den diesjährigen Brit Awards den Preis für den besten Song des Jahres.

Trotz des fehlenden Hits war die Stimmung im ausverkauften Konzert bestens. Olivia erschien in einem pinken Paillettenkleid auf der Bühne, als sich die weißen Bühnenvorhänge öffneten, und wurde von euphorischen Fans empfangen. Besondere Gänsehautmomente entstanden, als sie "UFO" aus ihrem Debütalbum "Messy" spielte und das Publikum spontan seine Handytaschenlampen in die Höhe hielt – woraufhin der Sängerin die Tränen kamen. Einen weiteren Höhepunkt lieferte die Live-Premiere des Songs "Loud", den sie erstmals überhaupt auf der Bühne performte – von einem blumenförmigen Bühnenaufbau in der Mitte der Arena, in einem weißen fließenden Rock. Zum Abschluss des Abends gab es mit "Dive" und ihrem ersten Nummer-eins-Hit "Man I Need" zwei Fanfavoriten. Gegenüber dem Publikum zeigte sich Olivia sichtlich bewegt von ihrem Erfolg: "Das ist verrückt. Entschuldigung, falls ich heute Abend emotional werde, aber ich kann es einfach nicht fassen, wie viele Menschen hier sind."

Für Olivia ist der Tourneestart der vorläufige Höhepunkt einer bemerkenswerten Phase ihrer Karriere. Neben den vier Brit-Award-Trophäen – unter anderem für "Künstler des Jahres" und "Album des Jahres" – gewann die Sängerin zuletzt auch drei Mobos sowie den Grammy als beste Nachwuchskünstlerin. Wie überwältigend der Aufstieg für sie selbst ist, verdeutlichte sie beim Glasgower Konzert mit einem persönlichen Vergleich: "Ich bin heute Morgen an der King Tut's vorbeigekommen. Dort habe ich vor zwei Jahren vor 300 Leuten gespielt. Und jetzt bin ich hier mit euch allen." Nach Glasgow geht es für sie weiter nach Manchester und anschließend zu gleich sechs Abenden in der Londoner O2 Arena sowie Konzerten in Dublin und weiteren europäischen Städten.

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Getty Images Olivia Dean performt bei den Brit Awards 2026 in der Co-op Live Arena in Manchester

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Imago Olivia Dean bei den BRIT Awards 2026 in Manchester

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Getty Images Olivia Dean nimmt bei den Brit Awards 2026 in Manchester den Preis als Best Pop Act entgegen

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