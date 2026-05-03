Adrian Grenier: Kein Comeback in "Der Teufel trägt Prada 2"

Der Schauspieler Adrian Grenier (49) hätte beinahe einen Kurzauftritt in Der Teufel trägt Prada 2 bekommen – doch daraus wurde leider nichts. Das verriet jetzt Regisseur David Frankel (67) gegenüber Entertainment Weekly. Adrian hatte im Original von 2006 den hoffnungsvollen Koch Nate gespielt, den Freund von Anne Hathaways (43) Figur Andy Sachs. Ein Cameo des 49-Jährigen war demnach durchaus im Gespräch, scheiterte am Ende aber an einem schlichten logistischen Problem.

"Ich hatte die Idee, ihn für einen Cameo einzuschleusen, aber am Ende war es einfach zu spät in unserem Produktionsplan, um das noch umzusetzen", erklärte David. Was der geplante Auftritt inhaltlich beinhaltet hätte, verriet der Regisseur nicht – er wolle darüber lieber schweigen. Dafür hatte er lobende Worte für Adrians humorvolle Reaktion auf sein Nichtdabeisein: Der Schauspieler hatte in einem Starbucks-Werbespot augenzwinkernd auf seine Abwesenheit in der Fortsetzung angespielt. "Ich bin begeistert, dass er diesen Starbucks-Werbespot gemacht hat, der wirklich lustig und so selbstironisch war", so David. "Ich liebe die Bescheidenheit und den Humor darin!"

Adrian Grenier wurde durch seine Rolle als Vinnie Chase in der HBO-Serie "Entourage" weltbekannt, die er von 2004 bis 2011 verkörperte. Als Nate in "Der Teufel trägt Prada" aus dem Jahr 2006 war er zwar in einer kleineren Nebenrolle zu sehen, doch der Film gehört bis heute zu den prägendsten Werken seiner Karriere. Neben der Schauspielerei ist Adrian auch als Umweltaktivist aktiv und setzt sich regelmäßig für Umweltschutzthemen ein.

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Getty Images Adrian Grenier und Anne Hathaway bei der Premiere von "Der Teufel trägt Prada", 2006

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Getty Images Adrian Grenier beim Self Custody Film Panel und der Moviemaker Indie Film Celebration in Park City, präsentiert von TBK Productions

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Getty Images Stanley Tucci, Meryl Streep, Adrian Grenier, Anne Hathaway, Emily Blunt und Daniel Sunjata

Hättet ihr Nates Mini-Auftritt in "Der Teufel trägt Prada 2" gerne gesehen? Ja! Ein kurzer Nate-Moment hätte für herrliche Nostalgie gesorgt. Nicht nötig – die Story darf gerne ohne ihn glänzen. Ergebnis anzeigen