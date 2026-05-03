Das wurde aus Michael Jacksons Neverland-Ranch

Michael Jacksons (†50) berühmte Neverland Ranch liegt seit 20 Jahren verlassen – und das hat einen traurigen Grund. Im Jahr 2005 musste sich der King of Pop vor Gericht wegen des Vorwurfs des Kindesmissbrauchs verantworten. Er wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen, doch das Anwesen im kalifornischen Santa Ynez Valley betrat er danach Medienberichten zufolge nie wieder. Für das Biopic "Michael" wurde das legendäre Gelände nun noch einmal nachgebaut – auch wenn die gedrehten Szenen letztendlich nicht den Weg in den fertigen Film gefunden haben. Sie könnten aber in einem geplanten zweiten Teil des Biopics auftauchen.

Michael hatte die Ranch im Jahr 1988 für rund 14,5 Millionen Euro erworben. Damals trug das Anwesen noch den Namen Sycamore Valley Ranch. Er taufte es um in Neverland – angelehnt an das Reich aus "Peter Pan", in dem Kinder niemals erwachsen werden müssen. Auf dem weitläufigen Gelände ließ er einen Freizeitpark, ein Privatkino und einen Zoo errichten. Kranke Kinder und Kinder aus ärmeren Familien lud er regelmäßig ein, die Attraktionen kostenlos zu nutzen. Nach seinem Auszug 2005 wurde der Freizeitpark abgebaut und der Zoo aufgelöst. 2008 drohte sogar eine Zwangsversteigerung des Anwesens, die durch ein Joint Venture mit der Investmentfirma Colony Capital abgewendet werden konnte. Im Zuge dieses Deals erhielt die Ranch ihren alten Namen Sycamore Valley Ranch zurück.

Als Michael 2009 starb, kursierten Gerüchte, er solle auf dem Gelände begraben werden – als eine Art Pilgerstätte für Fans, ähnlich wie Elvis Presleys (†42) Graceland. Dazu kam es nicht. 2015 wurde das Anwesen dann für stolze 85 Millionen Euro zum Verkauf angeboten, doch es fand sich kein Käufer zu diesem Preis. Erst 2020 griff der Milliardär Ron Burkle zu – für gerade einmal umgerechnet 19 Millionen Euro. Burkle, der einst als Finanzberater für Michael gearbeitet hatte, soll vor allem an dem Baugrund interessiert gewesen sein. Michaels Schwester La Toya Jackson (69) schrieb in ihrem Buch "Starting Over", ihr Bruder habe Neverland gebaut, um seine eigene Kindheit nachzuholen – schließlich stand er schon als kleines Kind auf der Bühne.

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Getty Images Neverland Ranch von Michael Jackson in Los Olivos während einer Polizeidurchsuchung, 18. November 2003

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Getty Images Michael Jackson bei den American Music Awards 2002

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Getty Images Michael Jackson (2. v. r.) mit seinen Geschwistern, 1972