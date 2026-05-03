Details über Lisa Marie Presley und Michaels Ehe gehen viral

Ein neues Biopic über Michael Jackson (†50) wirbelt aktuell alte Erinnerungen an eine der schillerndsten Promi-Ehen der 90er-Jahre auf: die Ehe von Michael und Lisa Marie Presley (†54). Der Kinofilm "Michael" von Regisseur Antoine Fuqua (60) rückt das Leben des "King of Pop" wieder ins Rampenlicht – und damit auch die intimen Enthüllungen, die Lisa Marie in ihren Memoiren "From Here to the Great Unknown" über ihre kurze, aber intensive Ehe festhielt. Das Buch, das nach ihrem Tod von ihrer Tochter Riley Keough (36) fertiggestellt wurde, gibt seltene Einblicke in die Beziehung der Musikerin zu ihrem berühmten Ex-Mann. Besonders pikant: Einige ihrer Schilderungen über die Anfänge der Liebe und die Dynamik im Hintergrund gehen nun erneut viral.

In dem Werk schreibt Lisa Marie, Michael habe ihr gestanden, noch Jungfrau zu sein, als sie sich kennenlernten. "Ich war erschrocken, weil ich keinen falschen Schritt machen wollte", berichtet sie über die frühe Phase ihrer Beziehung. Er habe ihr außerdem erzählt, nur Tatum O'Neal (62) und Brooke Shields (60) geküsst zu haben und dass eine angebahnte Romanze mit Madonna (67) nie zustande gekommen sei. Michael habe ihr seine Liebe sogar gestanden, während sie noch mit ihrem ersten Ehemann Danny Keough verheiratet war: "Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber ich bin völlig verliebt in dich. Ich möchte, dass wir heiraten und du meine Kinder bekommst", zitiert sie ihn in ihren Memoiren. Nur 20 Tage nach ihrer Scheidung von Danny heirateten die beiden im Mai 1994 heimlich. Die Ehe endete im Januar 1996 – als offizielle Begründung galten unüberbrückbare Differenzen. Lisa Marie deutet jedoch an, dass auch sein Umgang mit verschreibungspflichtigen Medikamenten eine Rolle beim Scheitern der Beziehung gespielt habe.

Der neue Film "Michael", produziert von Graham King, konzentriert sich vor allem auf die Karriere des Sängers – von den frühen Tagen bei den Jackson 5 bis zum globalen Ruhm – und knackte trotz Kritik bereits Kinorekorde. In der Hauptrolle ist Michaels Neffe Jaafar Jackson (29) zu sehen, was Fans der Familie als besondere Konstellation wahrnehmen. Für viele Bewunderer des "King of Pop" bleiben jedoch gerade Lisa Maries sehr persönliche Erinnerungen ein wichtiger Schlüssel, um die private Seite des Weltstars besser zu verstehen. Die Sängerin, die als einziges Kind von Elvis (†42) schon früh mit ihrem eigenen legendären Nachnamen im Rampenlicht stand, verband ihr Leben damit gleich mit zwei der berühmtesten Musikdynastien der Popgeschichte. Lisa Marie starb im Januar 2023 und hinterließ neben ihren Kindern auch ein Vermächtnis, das eng mit den Mythen um Michael und Elvis verknüpft ist – und durch Film und Memoiren nun erneut intensiv diskutiert wird.

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Getty Images Lisa Marie Presley und Michael Jackson, August 1994

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Getty Images Michael Jackson und Lisa Marie Presley im Jahr 1994

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Imago Jaafar Jackson bei der Premiere von "Michael" im Dolby Theatre in Los Angeles, 2026