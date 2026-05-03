Nach Familien-Enthüllung: Jonah Hill verlässt Los Angeles

Jonah Hill (42) hat Hollywood den Rücken gekehrt und erklärt nun öffentlich, warum. Bei einer Live-Aufzeichnung des Podcasts "SmartLess" sprach der 42-jährige Schauspieler offen darüber, weshalb er mit seiner Ehefrau Olivia Millar und den zwei gemeinsamen Kindern in eine Kleinstadt bei San Diego gezogen ist. "Ich wollte LA verlassen und eine Familie außerhalb von Los Angeles gründen", sagte er gegenüber den Hosts Jason Bateman (57), Sean Hayes und Will Arnett (55). Laut dem People Magazine lebt Jonah bereits seit drei Jahren in einer "sehr kleinen Stadt" mit "fantastischen" Nachbarn.

Besonders schätzt Jonah das unkomplizierte und bodenständige Miteinander in seiner neuen Heimat. "Sie behandeln mich nie komisch oder fragen mich nach meinem Job oder so etwas", schwärmte der Schauspieler im Podcast. "Und mein Nachbar ist einer meiner besten Freunde, Dr. Sean... er ist heute Abend hier. Er hat mich nie gestört oder gefragt: 'Oh, wie ist diese oder jene Person?'" Auch seiner Ehefrau Olivia, die ebenfalls im Publikum saß, widmete Jonah einen herzlichen Gruß von der Bühne: "Shoutout an meine wunderschöne Frau", rief er laut Daily Mail und beschrieb sie als "seine beste Freundin."

Der Umzug aus Los Angeles scheint dabei mehr als nur ein Ortswechsel zu sein – vielmehr markiert er für Jonah einen bewussten Neuanfang. Über sein Privatleben spricht der Schauspieler sonst nur selten. Erst kürzlich bestätigte Jonah, dass er und Olivia geheiratet haben und inzwischen gemeinsam zwei Kinder großziehen. Statt roter Teppiche und Hollywood-Trubel steht für Jonah heute vor allem der Familienalltag im Mittelpunkt. Ob er künftig noch mehr Einblicke in diesen neuen Lebensabschnitt geben wird, bleibt allerdings abzuwarten.

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Getty Images Jonah Hill, Schauspieler, 2026

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Getty Images Jonah Hill, US-amerikanischer Schauspieler

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Getty Images Jonah Hill, Schauspieler