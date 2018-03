Was für ein Geschenk! Am 25. Dezember 2016 wurde die Musikwelt tief erschüttert: Weltstar George Michael (✝53) wurde leblos in seinem Haus in Oxfordshire aufgefunden. Acht Monate später haben seine Fans nun Grund zur Freude: Eine Neuauflage des bereits 1990 veröffentlichten Songs "Fantasy" macht die Anhänger des Entertainers sprachlos – und bringt sie zum Weinen: "Danke. Mir laufen die Tränen runter, wenn ich den Song höre. Er ist perfekt", schreibt eine Userin auf Twitter.



