Trotz Kritik: Michael Jacksons Biopic knackt Kinorekorde

Michael Jackson (†50) zieht auch 17 Jahre nach seinem Tod die Massen in seinen Bann: In den USA hat das neue Biopic "Michael" allein am ersten Tag knapp 34,1 Millionen Euro eingespielt und sorgt damit für rappelvolle Kinosäle. Branchenblätter wie The Hollywood Reporter melden, dass der Film bereits mit den Preview-Vorstellungen 11 Millionen Euro umgesetzt und Rekorde gebrochen hat – so legte "Michael" das beste Preview-Ergebnis aller Zeiten für ein Biopic hin.

In mehreren Ländern hat der Film schon jetzt Rekorde aufgestellt: In Frankreich verzeichnete "Michael" den besten ersten Tag für ein Biopic überhaupt, in Großbritannien und Italien ist es der erfolgreichste Start eines Musiker-Biopics, in Australien überholte der Streifen sogar den vorherigen Genre-Hit "Elvis". In Brasilien wiederum sorgten die Previews für die besten Zahlen aller Zeiten für einen Film, der nicht Teil eines Franchises oder eines Superhelden-Universums ist.

Der Film konzentriert sich auf die ersten 30 Jahre im Leben des Sängers – von seinen Anfängen als Kinderstar bis zu seinem Aufstieg zum globalen Megastar. Umstrittene Kapitel, insbesondere die Missbrauchsvorwürfe gegen Michael, werden dabei ausgeklammert. Schauspieler Colman Domingo (56), der Michaels Vater Joseph Jackson spielt, erklärte dazu: "Der Film spielt von den 60er-Jahren bis 1988, er geht also nicht auf die ersten Vorwürfe ein." Es gehe vielmehr um ein "intimes Porträt dessen, wer er war".

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Jackson, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Jackson, 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Jackson, Sänger