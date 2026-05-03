Trotz Trennung: Antonio Banderas und Melanie sind Freunde

Zwölf Jahre nach ihrer Trennung zeigen Antonio Banderas (65) und Melanie Griffith (68), dass ihre Freundschaft bis heute hält. Das Ex-Paar wurde am Wochenende in Los Angeles gesichtet, wie es ein gemeinsames Abendessen verließ – und zwar Arm in Arm. Dicht hinter den beiden lief ihre gemeinsame Tochter Stella Banderas (29). Die drei wirkten dabei entspannt und gut gelaunt, wie Fotos zeigen, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Antonio erschien in schwarzer Hose, einer silbernen Bomberjacke und schwarzen Clogs, Melanie setzte auf eine Kombination aus geraden blauen Jeans und einer schwarzen Lederjacke mit schwarzen Spitzenhandschuhen ohne Finger. Stella rundete das stylische Trio in weißen Weithosen und einem cremefarbenen Mantel ab.

Dass die beiden so herzlich miteinander umgehen, kommt nicht von ungefähr. Antonio hatte Melanie bereits 2019 in einem Interview mit Vulture als "Familie" und engen Vertrauten bezeichnet: "Ich bin nicht mehr mit Melanie verheiratet, aber sie ist meine Familie. Sie ist wahrscheinlich eine meiner besten Freundinnen, wenn nicht sogar die beste Freundin, die ich habe." Auch ihre Trennungsankündigung im Jahr 2014 hatten die beiden damals gemeinsam in einem Statement veröffentlicht, in dem sie erklärten, ihre fast zwanzigjährige Ehe "liebevoll und freundschaftlich" beenden zu wollen. Die Scheidung wurde schließlich im Dezember 2015 rechtskräftig.

Dass Antonio und Melanie auch Jahre nach ihrer Scheidung noch so vertraut wirken, überrascht mit Blick auf ihre bewegte gemeinsame Geschichte. Die beiden lernten sich 1995 bei den Dreharbeiten zur romantischen Komödie "Two Much" kennen, gaben sich im Mai 1996 das Jawort und begrüßten wenige Monate später Tochter Stella. Während ihrer 18-jährigen Ehe ließ sich Melanie den Namen ihres Mannes in ein Herz auf den Arm tätowieren, entfernte das Motiv aber nach der Trennung 2014 per Laserbehandlung und ersetzte es schließlich durch die Namen ihrer vier Kinder.

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Getty Images Antonio Banderas und Melanie Griffith 2013

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Getty Images Melanie Griffith, Stella del Carmen und Antonio Banderas im August 2012

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Getty Images Melanie Griffith und Antonio Banderas im Jahr 2011