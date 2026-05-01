Michael Jacksons verurteilter Ex-Arzt eröffnete neue Praxis

Michael Jacksons (†50) früherer Leibarzt Conrad Murray (73) steht nun 15 Jahre nach dem Tod des King of Pop erneut im Fokus. Der Kardiologe, der 2011 wegen fahrlässiger Tötung verurteilt wurde, hat sich nach seiner Haftstrafe eine neue berufliche Existenz aufgebaut. Allerdings fernab der USA, wie das People Magazine berichtet. Nachdem seine ärztlichen Lizenzen in Kalifornien, Nevada und Texas ausgesetzt oder entzogen worden waren, suchte Conrad einen Neuanfang in seiner Heimat Trinidad und Tobago, wo er 2023 ein eigenes medizinisches Institut eröffnete. Dort arbeitet er nun wieder als Mediziner und versucht, beruflich neu Fuß zu fassen.

Der Arzt hatte Michael im Jahr 2006 kennengelernt, wie das People Magazine berichtet. Eine Person aus dem Umfeld des Sängers wandte sich an den Kardiologen, nachdem Michaels Tochter Paris Jackson (28) während eines Aufenthalts in Las Vegas erkrankt war. Aus diesem ersten medizinischen Einsatz entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit. Am 25. Juni 2009 starb Michael jedoch an einer akuten Vergiftung mit dem Narkosemittel Propofol. Conrad erklärte später, das Mittel auf Wunsch des Sängers als Schlafhilfe verabreicht zu haben. Die Staatsanwaltschaft warf ihm daraufhin grobe Fahrlässigkeit sowie einen verspäteten Notruf vor. Im November 2011 sprach ein Gericht den Kardiologen schließlich der fahrlässigen Tötung schuldig. Nach knapp zwei Jahren Haft wurde er 2013 vorzeitig entlassen.

Ungeachtet seiner Verurteilung verfolgte Conrad konsequent das Ziel, in den Medizinberuf zurückzukehren. Sein Anwalt Charles Peckham sagte bereits gegenüber ABC News: "Er ist ein guter Arzt und muss für die Patienten, die ihn brauchen, wieder medizinisch arbeiten." Auch Conrad selbst hielt stets an seiner Sichtweise fest und erklärte im Mai 2016 gegenüber Inside Edition: "Alles, was ich mir aufgebaut habe, wurde mir durch ein ungerechtes Urteil genommen. Ich bin und bleibe ein unschuldiger Mann." In Trinidad und Tobago fand er schließlich einen neuen beruflichen Weg: Zunächst arbeitete er in einer Pflegeeinrichtung, ehe er im Mai 2023 seine eigene Praxis eröffnete. Seine ärztlichen Lizenzen in den USA scheinen jedoch weiterhin suspendiert zu sein.

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Getty Images Michael Jackson im März 2009 in London

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Getty Images Dr. Conrad Murray vor Gericht in Los Angeles im November 2011

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