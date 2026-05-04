"Storage Wars"-Stars Darrell Sheets' Sohn trauert nach Tod

Nach dem Tod von Darrell Sheets hat sich nun sein Sohn Brandon Sheets zu Wort gemeldet. Der "Storage Wars"-Star war am 22. April in seinem Haus in Lake Havasu City in Arizona tot aufgefunden worden. Die Polizei bestätigte gegenüber Fox News Digital, dass der Realitystar im Alter von 67 Jahren durch eine selbst zugefügte Schusswunde Suizid beging. Brandon, der an der Seite seines Vaters in der Sendung unter dem Spitznamen "Sidebet" aufgetreten war, meldete sich nun mit einem emotionalen Statement.

In seinem bewegenden Abschiedspost schrieb Brandon, sein Herz sei "so gebrochen". "Ich liebe dich, Papa, und ich werde mein Bestes tun, in deiner Ehre zu leben und unsere Familie zu respektieren", erklärte er. Weiter schrieb er: "Lasst uns alle weiterhin Erinnerungen aufbauen und das Vermächtnis, das 'Darrell (The Gambler) Sheets' ist, am Leben erhalten." Brandon fügte außerdem hinzu: "Ich kann gerade nicht alle Fragen oder Sorgen beantworten, ich glaube, wir alle brauchen Zeit, um zu verarbeiten und uns an all das Gute zu erinnern, das mein Vater war." Neben Brandon meldete sich auch Darrells Ex-Frau zu Wort und würdigte den Verstorbenen öffentlich.

Darrell war vor seinem Tod nach eigenen Angaben Opfer von Cybermobbing geworden. "Storage Wars"-Co-Star Laura Dotson erklärte gegenüber dem Magazin Us Weekly, er sei in den letzten Jahren vor seinem Tod regelrecht "verängstigt um sein Leben" gewesen. "Er wusste nicht, warum er ins Visier genommen wurde", so Laura. Darrell hatte in den Wochen vor seinem Tod auf Facebook öffentlich über einen angeblichen Stalker berichtet, der in seinem Namen Kleinstbetriebe belästigt und Menschen erpresst haben soll – und dabei geschrieben, er veröffentliche diese Berichte für den Fall, dass "mir etwas passiert". Die Polizei von Lake Havasu City bestätigte gegenüber Fox News Digital, dass die Cybermobbing-Vorwürfe Teil der laufenden Ermittlungen seien. Darrell hatte in über 160 Episoden der Realityshow mitgewirkt, die 2010 startete, und sich dort durch riskante Gebote bei Lagerauktionen seinen Spitznamen "The Gambler" erarbeitet.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Darrell Sheets, Kimber Sheets und Brandon Sheets bei den A+E Networks Upfronts 2013 in New York City

Getty Images Darrell Sheets bei den A&E Networks Upfronts 2013 im Lincoln Center in New York City