Royaler Nachwuchs: Prinzessin Eugenie erwartet drittes Kind

Freudige Neuigkeiten aus dem britischen Königshaus: Prinzessin Eugenie (36) und ihr Ehemann Jack Brooksbank (40) erwarten ihr drittes Kind zusammen. Der Buckingham-Palast bestätigte die Baby-News am Montag in einem offiziellen Statement: "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Eugenie und Mr. Jack Brooksbank freuen sich sehr bekannt zu geben, dass sie ihr drittes gemeinsames Kind erwarten, das diesen Sommer auf die Welt kommen soll." Auch Eugenies Onkel, König Charles III. (77), zeigt sich über den royalen Nachwuchs erfreut – laut der Mitteilung des Palastes ist er "begeistert" von der Neuigkeit.

Die beiden haben bereits zwei Söhne: August, der im Februar 2021 zur Welt kam, und Ernest, der im Mai 2023 geboren wurde. Laut dem Statement des Buckingham-Palastes freuen sich auch die Jungs auf Zuwachs in der Familie: "August (5 Jahre alt) und Ernest (2 Jahre alt) sind ebenfalls sehr aufgeregt, dass ein weiteres Geschwisterchen zu der Familie stoßen wird." Das neue Baby wird den 15. Platz in der britischen Thronfolge belegen – allerdings ohne den royalen HRH-Titel zu tragen.

Eugenie und Jack hatten sich im Oktober 2018 in der St George's Chapel auf Schloss Windsor das Jawort gegeben. Seitdem teilt die Prinzessin immer wieder private Einblicke in ihr Familienleben – vor allem rund um besondere Momente mit ihren Kindern. Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sie ihren Alltag als Mama, vom gemeinsamen Spielen im Freien bis zu liebevollen Schnappschüssen mit August und Ernest. Eugenie gilt innerhalb der Windsors als eng mit ihrer Schwester Prinzessin Beatrice (37) verbunden, die selbst eine Tochter hat. Die Cousinen von Prinz William (43) und Prinz Harry (41) verbringen ihre freie Zeit gerne abseits des Blitzlichtgewitters, etwa bei Ausflügen ins Grüne oder zurückgezogen auf Familienanwesen.

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Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, im Juni 2024

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Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank, Prinzessin Eugenie und ihr Sohn

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Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie mit ihren Söhnen August und Ernest in ihrem Garten in Old Windsor