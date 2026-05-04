Hannah Kerschbaumer wurde von anderen Müttern ausgeschlossen

Hannah Kerschbaumer (33) hat auf Instagram ein emotionales Video geteilt, in dem die Realitybekanntheit unter Tränen von einem schmerzhaften Erlebnis beim Babyschwimmen berichtet. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin, die Anfang Januar zum zweiten Mal Mutter geworden ist, nahm dort mit ihrer Tochter Noa an einem Kurs teil – und musste dabei eine verletzende Erfahrung machen: Die anderen Mütter aus dem Kurs gründeten eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe und verabredeten sich heimlich zum Kaffee. Hannah bekam es mit – doch sie wurde nicht eingeladen.

In ihrem Post spricht die zweifache Mama offen darüber, wie sehr sie dieser Ausschluss getroffen hat. "Die Mütter im Kurs haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet und sich zum Kaffee verabredet. Sie haben versucht, es heimlich zu machen und ich habe es mitbekommen. Ich wurde nicht eingeladen. Ich frage mich immer, was falsch mit mir ist. Und auch wenn ich akzeptiere, dass mich nicht alle Menschen mögen, muss ich ehrlich sein: Mir tat das weh", schrieb sie unter dem Video. In der Bildunterschrift ergänzte Hannah: "Auch wenn ich ein sehr positiver Mensch bin und die meiste Zeit über alles hinweglächle, tat mir das wirklich weh. Intuitiv frage ich mich: Was ist falsch mit mir? Warum können andere Menschen so gemein sein?" Am Ende richtete sie aufmunternde Worte an alle, die Ähnliches erlebt haben: "Falls es dir auch schon mal so ging: Du bist damit nicht alleine."

Hannah ist für ihre Offenheit auf Instagram bekannt und teilt regelmäßig ehrliche Einblicke in ihren Alltag – auch wenn es um schwierige Momente geht. Zuletzt hatte sie ihren Fans mitgeteilt, dass ihr Großvater gestorben ist, und sich für den Tag der Beisetzung aus den sozialen Medien zurückgezogen.

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Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihre Tochter Noa, Januar 2026

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Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Januar 2026

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Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Ehemann Chris mit ihrer Tochter Noa