"Der Teufel trägt Prada": Anne Hathaway forderte Diversität

Anne Hathaway (43) setzt bei Der Teufel trägt Prada 2 ein klares Zeichen für mehr Vielfalt. Bei der Premiere des Films in New York erklärte die Schauspielerin im Gespräch mit Moderatorin Lauren Chan für das kanadische TV-Format "Etalk", warum ihr das Thema am Set so wichtig war. Anne hatte bemerkt, dass überwiegend traditionell schlanke Models gebucht waren, und wandte sich deshalb direkt an die Verantwortlichen. "Ich wusste einfach, dass dieser Film für alle ist", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich glaube, wir sind alle irgendwie glücklicher, wenn es so ist, wenn sich alle einbezogen fühlen."

Ihre Bitte zeigte sofort Wirkung. Laut Anne reagierten die Produzenten verständnisvoll: "Wir sind so verlegen, dass wir es nicht bemerkt haben – und natürlich." Rückendeckung bekam sie dabei von Meryl Streep (76). Ihr Co-Star bestätigte in einem Interview mit dem Magazin Harper's Bazaar, dass Anne sich hinter den Kulissen für eine andere Besetzung eingesetzt hatte. Meryl erinnerte sich zudem daran, bei Shows während der Mailänder Modewoche von einigen Laufsteg-Looks irritiert gewesen zu sein – "alarmierend dünn", so die Filmlegende. Anne habe das ähnlich wahrgenommen und schließlich durchgesetzt, dass die Models im Film "nicht so skelettartig" wirken sollten.

"Der Teufel trägt Prada 2" läuft seit dem 1. Mai in den Kinos und vereint neben Anne und Meryl auch Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65) wieder vor der Kamera. Für Gesprächsstoff sorgte zuletzt vor allem die Nachricht, dass ein geplanter Cameo-Auftritt von Sydney Sweeney (28) kurzfristig aus dem finalen Schnitt gestrichen wurde. Wie Entertainment Weekly berichtete, sollte Sydney darin sich selbst spielen: Geplant war eine Szene im Dior-Hauptquartier, in der sie als prominente Kundin eingekleidet wird – parallel zu Emilys großem Auftritt als Emily Charlton. Die Sequenz soll rund drei Minuten lang gewesen sein und insbesondere Emilys Einführung zu Beginn stärker ausgebaut haben.

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Getty Images Anne Hathaway bei der New-York-Premiere von "Der Teufel trägt Prada 2", April 2026

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Getty Images Meryl Streep and Anne Hathaway bei der Europapremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in London

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Getty Images Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway und Stanley Tucci beim UK-Photocall von "Der Teufel trägt Prada 2"