Intime Momente: Neuer Liebes-Post von Katy Perry und Justin

Katy Perry (41) gewährt ihren Fans wieder einen Blick in ihr Liebesleben. Vor Kurzem teilte die Sängerin auf Instagram eine bunte Galerie aus Bildern und Videos aus dem vergangenen Monat – und ihr Freund, der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau (54), ist dabei ganz klar der Star. Unter dem Motto "Der April macht, was er will" zeigte sie unter anderem ein Foto der beiden von hinten, wie sie gemeinsam aufs Meer blicken, sowie ein Selfie, auf dem sie lächelnd ihren Kopf an Justins Schulter lehnt.

Für einen Schmunzler sorgte in der Bilderstrecke auch ein ganz besonderes Accessoire: ein personalisiertes Einmachglas mit einem Foto der beiden auf dem Etikett und der Aufschrift "Katy & Justin's Pop + Policy Pickles". Neben den Pärchenbildern war in der Galerie auch Supermodel Miranda Kerr (43) zu sehen. Die Karussell-Collage spiegelt außerdem die gemeinsamen Aktivitäten der beiden im April wider – darunter das Coachella-Festival und ein Netflix-Event in Montecito, Kalifornien. Beim Festival filmte Katy die beiden, wie sie eng beieinander standen und zu Justin Biebers (32) Song "Speed Demon" schaukelten, während der Kanadier live auf der Bühne stand.

Die Beziehung der Sängerin mit Justin ist seit Dezember offiziell. Schon zuvor hatte Katy auf Instagram Einblicke in ihre Romanze geteilt und sich dabei verliebt gezeigt. Die beiden führen eine Fernbeziehung, da sie unterschiedliche Lebensmittelpunkte haben. Laut einem Insider, über den das Magazin People berichtete, sei für beide die Stabilität der Kinder die oberste Priorität. "Sie reisen, wann immer sie können, um Zeit miteinander zu verbringen", so die Quelle. Katy ist Mutter von Tochter Daisy Dove, die sie mit ihrem Ex-Verlobten Orlando Bloom (49) hat. Justin teilt sich drei Kinder mit seiner Noch-Ehefrau Sophie Grégoire Trudeau (51).

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Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau, April 2026

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Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau, April 2026

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Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau