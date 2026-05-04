Baby kommt bald: Tänzer Evgeny Vinokurov verrät Notfallplan

Bei Let's Dance läuft es für Evgeny Vinokurov (35) und seine Tanzpartnerin Anna-Carina Woitschack (33) gerade richtig rund – doch der Profitänzer hat derzeit noch ganz andere Dinge im Kopf. Seine Frau Nina erwartet das dritte gemeinsame Kind, und die Geburt steht unmittelbar bevor. Gegenüber RTL verriet Evgeny, dass die beiden bereits fünf Tage über dem errechneten Termin sind: "Das Kind kann jederzeit kommen." Mit einem Schmunzeln fügte er hinzu: "Sie ist ein Mädchen, das heißt, sie muss sich noch ein bisschen fertig machen." Kurz vor der achten Show ging es für ihn sogar eilig nach Bremen: Nina lag im Krankenhaus, und es war unklar, ob die Geburt jeden Moment starten würde.

Damit Evgeny sowohl für seine Familie als auch für seine Tanzpartnerin da sein kann, ist alles bis ins Detail abgestimmt. Kommt das Baby während der Staffel, will der Profitänzer direkt nach Bremen fahren, die Geburt seiner Tochter miterleben und mit Nina und den Kindern Zeit verbringen – danach soll es zurück ins "Let's Dance"-Studio gehen. "Die Absprache ist, dass ich kurz nach Hause fahre, wir dann ein bisschen Zeit verbringen und ich dann zurückkomme", erklärte er seinen Notfallplan.

Trotz der aufregenden Umstände lieferten Evgeny und Anna-Carina auf dem Parkett eine beeindruckende Leistung ab. Ihr Paso Doble begeisterte nicht nur das Publikum mit Standing Ovations, sondern bescherte den beiden auch satte 30 Punkte von der Jury. Chefjuror Joachim Llambi (61) kürte den Auftritt sogar zum "Tanz der Staffel". Evgeny ließ es sich dabei nicht nehmen, seiner Tanzpartnerin ausdrücklich zu danken: "Ich muss ihr da auch ein Kompliment machen, weil sie das auch alles mit verkraften musste."

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Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov, Profitänzer

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Instagram / tanjaszewczenko Evgeny Vinokuro und seine Frau Nina Bezzubova, März 2026

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RTL Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026

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