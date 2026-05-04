Justin Bieber als Käseskulptur: Künstlerin geht viral

Das Netz hat ein neues Lieblingsgericht: Justin Bieber (32)! Während der Sänger normalerweise die Charts stürmt, erobert er gerade als Käseskulptur die Netzwelt. Mit einem Käseschneider bewaffnet hat Food-Künstlerin Ruby Perman den Biebs aus einem Stück Brie gezaubert und ihr Werk auf Instagram präsentiert. In dem kurzen Clip verwandelt sie ein schlichtes Käsestück in "Justin BRIE-ber" und löst damit eine Welle an Wortwitzen und Reaktionen aus. Wie die Zeitung Bild berichtet, sammelte das Video innerhalb weniger Tage über 340.000 Likes, wurde 2.500-mal kommentiert und rund 550.000-mal geteilt.

Der Clip startet mit einem Foto von Justin, einem Käseschneider und einem halbierten Brielaib. Ruby kratzt zunächst den weichen Käse auf einen Teller und nutzt die restliche Rinde, um daraus Justins Outfit zu basteln. Sakkolappen, Hosenstall, Taschen – alles entsteht nur aus feinen Käserindenstreifen, die sie sorgfältig anordnet. Zum Schluss liegt der kleine "BRIE-ber" fertig angezogen auf dem Teller. In den Kommentaren feiern Nutzer nicht nur die Idee, sondern überziehen den Post mit Gags wie "Das ist brie-lliant", "Oh mein Gouda" oder "Cheese-tin Brie-ber". Ruby selbst fragt in den Kommentaren augenzwinkernd: "Bist du ein Brie-lieber?"

Für Ruby ist Justin nur einer von vielen Stars, die sie aus Lebensmitteln nachbildet. Die Kreative, die kanalübergreifend mehr als zwei Millionen Follower hat, verwandelt Ed Sheeran (35) mit einem Spiegelei in "Egg Sheeran", macht aus Harry Styles (32) dank Beeren "Berry Styles" und formt aus Katy Perry (41) "Katy Berry". Auch Käse spielt bei ihr immer wieder die Hauptrolle: Aus Sabrina Carpenter (26) wurde schon "Sa-Brie-na Carpenter", aus Beyoncé (44) "Brie-oncé". Ruby, deren Eltern aus Taiwan stammen und ein eigenes Restaurant führten, verbindet in ihren Arbeiten das kulinarische Erbe der Familie mit der Kunst: Ihren Großvater beschreibt sie in ihren Instagram-Posts als Kalligraphen, der sie ästhetisch prägte. Heute bezeichnet sie ihre Werke als "liebevoll gestaltete essbare Modenschauen" – inspiriert von roten Teppichen, glamourösen Outfits und den großen Popstars, zu denen auch Justin gehört.

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Instagram / rubyperman Ruby Perman geht mit ihrer Käsekreation "Justin Brie-ber" viral