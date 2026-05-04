Sogar attraktiver? TikTok-Star sieht aus wie Henry Cavill

Ein Influencer sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für reichlich Gesprächsstoff: Stephen Harrison, der auf TikTok knapp 100.000 Follower hat, wird in den Kommentarspalten immer wieder mit Superstar Henry Cavill (42) verglichen. Der Schauspieler, der vor allem als Superman und Clark Kent im DC-Universum bekannt ist, gilt als einer der attraktivsten Männer Hollywoods. Nun wird Stephen ständig auf die vermeintliche Ähnlichkeit angesprochen – und ein Nutzer bezeichnete ihn sogar als "Low Budget Henry Cavill". Das ließ Stephen nicht einfach so stehen und antwortete auf den Kommentar mit einem Video, in dem er sichtlich irritiert, aber höflich reagierte: "Hm, danke, das ist sehr nett von dir. Ja... danke."

In den Kommentaren unter dem Video entbrannte daraufhin eine hitzige Debatte. Die Meinungen gehen dabei weit auseinander: Manche User sind überhaupt nicht davon überzeugt, dass Stephen dem Hollywoodstar ähnelt, während andere finden, dass er sogar attraktiver sei. "Du siehst viel besser aus als Henry Cavill, meiner Meinung nach", schrieb eine Person. Eine andere kommentierte: "Dieser Typ ist eigentlich besser aussehend. Beide sind wunderschön." Wieder jemand anderes meinte: "Du bist kein Low Budget, du könntest sein Bruder sein." Nicht alle sehen überhaupt die Ähnlichkeit mit Henry – ein Nutzer schrieb: "Ich sehe Sam Claflin aus The Hunger Games. Du bist gutaussehend, egal wem du ähnelst."

Henry selbst befindet sich aktuell in einer ganz anderen Lebensphase: Anfang 2025 wurde er gemeinsam mit seiner Partnerin Natalie Viscuso erstmals als Vater gesichtet. Das Paar, das die Geburt ihrer Tochter zunächst privat hielt, wurde im Januar mit einem Kinderwagen in Australien entdeckt. Die Schwangerschaft hatte Henry bereits im April 2024 öffentlich bestätigt und damals auch seine Vorfreude auf das Vatersein geteilt. Auch beruflich sorgte der Schauspieler zuletzt für Schlagzeilen – unter anderem wegen Spekulationen über eine mögliche Rolle als James Bond. Dazu äußerte er sich selbst und nannte dabei sein Alter als möglichen Grund, warum er für die ikonische Rolle wohl nicht mehr infrage komme.

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Imago Henry Cavill, Schauspieler

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Instagram / stephenharrison__ Stephen Harrison, TikTok-Star

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Imago Henry Cavill und Natalie Viscuso, Juni 2025