"Billig": Serena Williams wird für knappes Outfit kritisiert

Serena Williams (44) hat beim Pre-Met-Dinner von Anna Wintour (76) am Sonntag in New York City für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, erschien die Tennislegende in einem roten Paillettenkleid mit rückenfreiem Schnitt, asymmetrischer Silhouette und gewagter offener Seite – ein Look, der ihre Beine und Teile ihres Pos zeigte. Dazu kombinierte sie schwarze Louboutin-Heels und trug ihr platinblondes Haar in langen, lockeren Wellen. Im Schlepptau hatte sie ihre Schwester Venus Williams (45), die in diesem Jahr neben Beyoncé (44) und Nicole Kidman (58) als Co-Chair der Met Gala fungiert. Venus zeigte sich in einem ärmellosen, perlenbestickten Kleid in Schwarz und Rot – begleitet von ihrem Ehemann Andrea Preti (37).

Auf Social Media erntete Serena für ihr Outfit massive Kritik. Viele User bezeichneten den Look als "billig", "ordinär" und "geschmacklos". "Billig, ordinär und vulgär", fasste ein Kommentar das Outfit zusammen. Andere wünschten sich, dass die 44-Jährige ihren Stylisten feuern solle: "Wenn sie einen Stylisten hat, soll sie ihn entlassen. Wenn nicht, braucht sie dringend ein Team, denn das ist ein riesiger Fehltritt." Positiver wurde dagegen Venus aufgenommen: "Venus: Herz-Emoji. Serena: nicht so sehr." Auch andere prominente Gäste wie Zoe Kravitz (37), Sabrina Carpenter (26) und Donatella Versace (71) waren bei der Party vor dem großen Event zugegen. Als Hauptsponsoren und Ehrenvorsitzende des diesjährigen Galas traten Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) und seine Frau Lauren Sanchez auf, die laut Page Six rund zehn Millionen Dollar für ihre Teilnahme gezahlt haben sollen.

Serena ist ein Stammgast auf dem Met-Teppich. 2019 führte sie die Gala bereits als Co-Host mit an, 2023 verkündete sie auf dem roten Teppich ihre zweite Schwangerschaft. Privat ist die Athletin mit Alexis Ohanian (43) verheiratet und Mutter von zwei Töchtern. Zuletzt sorgte sie mit einem offenen Post über Erziehung und klare Regeln online für Diskussionen – ein Thema, das viele Eltern bewegte. Venus wiederum ist in der Modewelt immer wieder präsent; als Co-Chair begleitet sie in diesem Jahr den großen Ausstellungsschwerpunkt des Costume Institute. Die Schau "Costume Art" eröffnet am 10. Mai und läuft bis zum 10. Januar 2027 im Metropolitan Museum of Art in New York.

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Getty Images Serena Williams, Mai 2025

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Instagram / serenawilliams Serena Williams, Juli 2025

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IMAGO / ABACAPRESS Venus Williams und Andrea Preti, November 2025