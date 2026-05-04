Herzogin Meghan reist zur Erstkommunion ihres Patenkindes

Ohne Ehemann Prinz Harry (41) an ihrer Seite ist Herzogin Meghan (44) am vergangenen Wochenende nach Chicago gereist, um an einem ganz besonderen Ereignis teilzunehmen: der Erstkommunion ihres Patenkindes. Der Junge ist der Sohn einer engen Studienfreundin der Herzogin. Die Zeremonie fand am Samstag, dem 2. Mai, in der Holy Name Cathedral in Chicago statt. Ein Foto, das Reporterin Natalie Martinez (41) auf X veröffentlichte, zeigt Meghan in einem eleganten beigen Rollkragenpullover, lächelnd, während Kinder durch den Mittelgang der Kirche schreiten. Das Magazin People bestätigte die Reise und berichtete, dass Meghan inzwischen wieder zurück in ihrem Zuhause in Montecito, Kalifornien, ist.

Laut einem Insider, der gegenüber People sprach, verhielt sich Meghan bei dem Gottesdienst völlig unauffällig: Sie erschien frühzeitig in der Kirche und wartete gemeinsam mit anderen Familien und Freunden in den Kirchenbänken. Einen separaten Eingang oder Sonderbehandlungen habe sie nicht in Anspruch genommen. Kaum zurück in Montecito, steht für die Herzogin schon der nächste Anlass zum Feiern an: Sohn Prinz Archie (6) wird am 6. Mai sieben Jahre alt. Zum vergangenen Geburtstag hatte Meghan auf Social Media ein bisher unveröffentlichtes Foto ihres ältesten Kindes geteilt und dazu geschrieben: "Unser Sohn. Unsere Sonne. Alles Gute zum 6. Geburtstag, Archie!"

Meghan verbindet mit Chicago eine besondere Geschichte: Von 1999 bis 2003 studierte sie an der Northwestern University in der Stadt und schloss ihr Studium mit einem Bachelor in Theater und internationalen Studien ab. Aus dieser Zeit stammt offenbar auch die enge Freundschaft, die sie mit der Mutter ihres Patenkindes verbindet. Neben Archie ist Meghan gemeinsam mit Harry auch Mutter der vierjährigen Prinzessin Lilibet (4). Zuletzt gewährte die Herzogin ihren Fans einen charmanten Einblick in den Alltag in Montecito, als sie einen Ausflug mit Lilibet in den Hühnerstall ihres Anwesens auf Social Media teilte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, beim Modellbau-Workshop im Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, Ostern 2026 in Kalifornien