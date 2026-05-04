Alessia Herren verrät den Namen ihres neugeborenen Sohnes

Alessia Herren (24) ist zum zweiten Mal Mutter geworden – und jetzt wissen die Fans endlich, wie ihr kleiner Sohn heißt. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan den Namen des Neugeborenen wissen, und die 24-Jährige ließ keine Spannung aufkommen: Ihr Sohn hört auf den Namen Ates. Der kleine Mann kam am 21. April gemeinsam mit Papa Can auf die Welt – und brachte dabei gleich ordentlich Gewicht mit: 4.315 Kilogramm bei 55 Zentimetern Größe. Das Licht der Welt erblickte er um 11:44 Uhr.

Alessia hatte die Geburt bereits ausführlich auf Instagram beschrieben und ihre Fans an den aufregenden Stunden teilhaben lassen. Demnach war die Nacht vor der Entbindung alles andere als ruhig: Wehen, Fruchtwasserverlust und schließlich die Fahrt ins Krankenhaus in den frühen Morgenstunden. Ates kam schließlich rund sechs Tage nach dem errechneten Geburtstermin gesund zur Welt.

Vor wenigen Tagen meldete sich Alessia bereits in ihrer Instagram-Story dann mit einem sehr persönlichen Statement. Sie erzählte offen, wie sehr sie unter den Veränderungen ihrer zweiten Schwangerschaft gelitten habe. Vor allem Pigmentflecken im Gesicht hätten ihr zugesetzt. "Ich hab mich in der Schwangerschaft kaum gemeldet, weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Mein Körper und meine Haut haben sich so verändert", sagte sie. Und sie gestand: Seitdem fühle sie sich "hässlich".

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Imago Alessia Herren bei der Premiere von "#CoupleChallenge", Januar 2026

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Familie und dem Neugeborenen

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren eine Woche nach der Geburt, April 2026

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