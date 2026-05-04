Überraschung: Cameron Diaz und Benji begrüßen drittes Kind

Für Cameron Diaz (53) und Benji Madden (47) gibt es freudige Neuigkeiten: Das Paar hat sein drittes Kind bekommen. Der Musiker verkündete die Geburt ihres Sohnes am Montag, dem 4. Mai, in einem Instagram-Post. Statt ein Foto des Neugeborenen zu zeigen, teilte er ein Bild eines Schiffes – als Anspielung auf den besonderen Namen des Kleinen. "Cameron und ich sind glücklich, aufgeregt und fühlen uns so gesegnet, die Geburt unseres dritten Kindes, Nautas Madden, bekanntzugeben. Willkommen auf der Welt, Sohn!!", schrieb der Rockstar in dem Beitrag.

In dem Post fügte Benji hinzu: "Wir lieben das Leben mit unserer Familie – unsere Kinder sind gesund und glücklich, und wir sind dankbar!! Wir haben eine tolle Zeit. Die besten Wünsche von der Madden-Familie." Auf dem geteilten Bild ist außerdem die Bedeutung des Namens ihres Sohnes zu lesen: Nautas bedeute demnach "Seemann, Navigator, Reisender. Einer, der sich auf eine Reise begibt und das Unbekannte nicht fürchtet." Cameron selbst reagierte auf den Beitrag ihres Mannes mit einer Reihe von Stern- und Herzchen-Emojis.

Für Cameron und Benji ist der kleine Nautas bereits Kind Nummer drei. Das Paar hatte 2015 geheiratet und damit auch privat ein gemeinsames Kapitel aufgeschlagen. 2019 wurden sie zum ersten Mal Eltern, als ihre Tochter Raddix zur Welt kam, 2024 folgte Söhnchen Cardinal. Die beiden halten ihr Familienleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus und zeigen ihre Kinder nicht in den sozialen Medien. Wenn die Schauspielerin oder der Musiker über ihren Alltag sprechen, klingt jedoch immer wieder durch, wie wichtig ihnen ihr Zuhause ist. Mit dem neuesten Familienmitglied wächst ihre kleine Rasselbande nun weiter – und Cameron und Benji scheinen das turbulente Leben mit drei Kids in vollen Zügen zu genießen.

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Instagram / benjaminmadden Benji Madden gratuliert Cameron Diaz mit diesem Bild zum 10. Hochzeitstag

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Getty Images Benji Madden und Cameron Diaz in Los Angeles, Juni 2016

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Getty Images Cameron Diaz und Benji Madden bei der Reform Alliance Casino Night in Atlantic City, September 2025