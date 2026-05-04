Vanessa Borck möchte Fragen zu Ex Ina nicht mehr beantworten

Vanessa Borck (29) hat in einer Instagram-Fragerunde unmissverständlich klargemacht, dass sie künftig keine Fragen mehr zu ihrer Ex-Frau Ina Borck (30) beantworten wird. Als ein Fan wissen wollte, ob die beiden noch Kontakt haben, nutzte Vanessa die Gelegenheit, um ein für alle Mal einen Schlussstrich zu ziehen. "Ich werde diese Frage jetzt ein letztes Mal beantworten, weil sie wirklich ständig kommt: in Fragestickern, in Lives und generell immer wieder. Ich werde mich zu meiner vergangenen Beziehung und zu meiner Ex-Frau ab jetzt nicht mehr äußern", schrieb sie.

Vanessa betonte dabei, dass es ihr keineswegs darum gehe, die gemeinsame Zeit mit Ina zu verleugnen. "Ich bereue nichts und bin dankbar für die Zeit, die wir hatten", stellte sie klar. Trotzdem sei jetzt der richtige Zeitpunkt, das Kapitel hinter sich zu lassen: "Aber es ist Vergangenheit. Und genau da darf es auch bleiben." Sie habe nach der Trennung bereits vieles geteilt und viele Fragen beantwortet – doch nicht alles müsse dauerhaft in der Öffentlichkeit besprochen werden. Sie bat ihre Follower daher ausdrücklich darum, ihr zu diesem Thema keine weiteren Fragen mehr zu stellen.

Vanessa und Ina hatten sich als Duo "Couple on Tour" in der Social-Media-Welt einen Namen gemacht und ihr Leben offen mit Millionen Followern geteilt. Im September 2024 folgte die überraschende Trennung nach acht gemeinsamen Jahren – die Ehe wurde inzwischen offiziell geschieden. Dass das Paar auch diese schwierige Phase öffentlich machte, zeigte sich unter anderem daran, dass das gemeinsame Trennungsvideo auf YouTube rund zwei Millionen Aufrufe erzielte. Vanessa enthüllte zuletzt im Podcast "Baby got Business", dass sie damit rund 12.000 Euro verdienten.

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Instagram / inaontour Nessi und Ina Borck, Ex-Partnerinnen

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AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen

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Instagram / inaontour Nessi und Ina von Coupleontour