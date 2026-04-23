Darrell Sheets soll vor tragischem Tod gemobbt worden sein

Neue erschreckende Details rund um den Tod von Darrell Sheets kommen ans Licht. Kurz vor seinem Tod soll der "Storage Wars"-Star offenbar Opfer von Cybermobbing geworden sein. Auf Facebook schilderte er in seinen letzten Wochen, wie ein "Cyber-Bully-Stalker" über Hunderte gefälschte Nummern und Pseudonyme agiert und in seinem Namen Kleinstbetriebe belästigt habe. Jemand habe ihn zudem imitiert und damit "viele Menschen in dieser Stadt erpresst". Darrell schrieb, die Dinge, die sein angeblicher Stalker sage, seien "sehr schädigend" – und fügte hinzu, er veröffentliche seine Berichte für den Fall, dass "mir etwas passiert". Nur sechs Wochen nach dem letzten Facebook-Post wurde er tot in seinem Haus in Lake Havasu City in Arizona aufgefunden.

Darrells Freund und "Storage Wars"-Kollege Rene Nezhoda reagierte in einem Instagram-Video bestürzt auf den Tod und forderte die Behörden auf, den Mobbing-Vorwürfen nachzugehen. "Jemand hat ihn wirklich, wirklich gequält und ihn zuletzt gemobbt", erklärte Rene. Er wandte sich außerdem direkt an seine Follower: "Nur weil ihr uns im Fernsehen seht, bedeutet das nicht, dass ihr uns kennt. Und es bedeutet nicht, dass ihr das Recht habt, jemanden zu mobben." Rene hob auch hervor, dass Darrell vor allem seiner Familie viel bedeutet habe – besonders seinem Sohn Brandon und seiner Enkelin Zoie. Die Polizei in Lake Havasu City bestätigte gegenüber Page Six, dass die Mobbing-Vorwürfe Teil der laufenden Ermittlungen seien.

Darrell war 2010 durch die Realityshow "Storage Wars" auf dem Sender A&E bekannt geworden und war über die gesamten ersten 15 Staffeln bis zu seinem Abgang 2023 Teil der Sendung. Zuletzt betrieb er in Lake Havasu City einen Antiquitätenladen namens Havasu Show Me Your Junk. Rene, der von 2014 bis 2023 in zehn Staffeln sein Konkurrent in der Show gewesen war, beschrieb ihn als "sehr harten Arbeiter, dem seine Familie mehr am Herzen lag als irgendjemand anderem, den ich je kennengelernt habe". Darrell wurde am 22. April in den frühen Morgenstunden in seinem Zuhause tot aufgefunden. Die Polizei geht von einer selbst zugefügten Schussverletzung am Kopf aus.

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Getty Images Darrell Sheets bei den A&E Networks Upfronts 2012 im Lincoln Center, New York City

Getty Images Darrell Sheets bei den A&E Networks Upfronts 2013 im Lincoln Center in New York City