Glamour pur: Das sind die schönsten Looks der Met Gala 2026

In New York ist die Met Gala 2026 offiziell eröffnet worden – und die Stars haben sich wieder einmal von ihrer glamourösesten Seite gezeigt. Unter dem Motto "Fashion Is Art", inspiriert von der Frühjahrsausstellung "Costume Art" des Metropolitan Museum of Art, strömten die Prominenten über den roten Teppich. Zu den diesjährigen Co-Vorsitzenden zählen Beyoncé (44), Nicole Kidman (58), Tennisstar Venus Williams (45) sowie Anna Wintour (76). Gäste waren laut einer Pressemitteilung des Met eingeladen, "ihre eigene Beziehung zur Mode als verkörperte Kunstform zum Ausdruck zu bringen und die unzähligen Darstellungen des bekleideten Körpers in der Kunstgeschichte zu feiern."

Die diesjährige Kleiderordnung fordert Statements – und die Stars liefern. Beyoncé eröffnet als Co-Vorsitzende den Modereigen und setzt auf eine Inszenierung, die das Leitthema spürbar macht. Im Skelettkleid und mit Federschleppe von Olivier Rousteing begeistert die Sängerin. Für einen großen Wow-Moment sorgt auch Heidi Klum (52). Das Model erscheint als lebendig gewordene Skulptur. Wie Vogue berichtet, soll ihr Auftritt eine Hommage an Raffaele Monti sein, einen italienischen Bildhauer, dessen Skulpturen für ihre echt wirkenden Marmorgewänder bekannt sind. Auch wenn sie die Letzten auf dem Red Carpet sind, Rihanna (38) und ASAP Rocky (37) ziehen alle Blicke auf sich. Rihanna trägt ein goldenes Kleid von Maison Margiela. Ehemann Rockys rosafarbener Anzug soll eine Anlehnung an seine neugeborene Tochter Rocki sein, die im September 2025 als drittes Kind der beiden Musikstars auf die Welt kam. Im Interview mit Variety spricht der Rapper über seine Frau, die "wie ein Diamant strahlt". Auf die Frage, wie es ist, von einer schwarzen Frau geliebt zu werden, antwortet der 37-Jährige: "Es ist wunderbar. Es ist mit nichts vergleichbar."

Absolut traumhaft ist auch der Look von Emma Chamberlain (24). Die Influencerin wird in ihrer Mugler-Kreation wahrhaft zu einem Van-Gogh-Kunstwerk. Nicht nur die Farben erinnern daran, sondern auch die Struktur und die Art, wie die Farbtöne förmlich um ihren Körper fließen. Neben ASAP Rocky gibt es noch zwei weitere Männer, die in Sachen Fashion die Messlatte an dem Abend sehr hoch gelegt haben. Es ist zwar ihre erste Met-Gala, aber bestimmt nicht die letzte, denn es ist ihr Jahr: die "Heated Rivalry"-Stars Hudson Williams und Connor Storrie. Hudson erscheint in einem babyblauen Balenciaga-Anzug, der an einen Bolero aus dem Jahr 1947 erinnern soll, untermalt von einem mutigen Make-up, das an "Black Swan" angelehnt ist. Connor trägt natürlich, wie soll es anders sein, eine rivalisierende Marke, nämlich einen schwarzen Anzug von Saint Laurent und eine gepunktete Lavallière-Bluse mit einer langen, wallenden Schleppe.

Die Met Gala gilt seit Jahrzehnten als eines der exklusivsten und meistbeachteten Modeereignisse der Welt – kein Wunder, dass sie immer wieder als "Super Bowl der Mode" bezeichnet wird. Das jährliche Benefizevent sammelt Geld für das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art und zieht regelmäßig die größten Namen aus Musik, Film, Sport und Fashion an. Jedes Jahr sorgt das wechselnde Motto für spektakuläre und oft ikonische Outfits, über die anschließend weltweit diskutiert wird.

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Getty Images Emma Chamberlain bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

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Getty Images Beyoncé und Blue Ivy Carter bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Heidi Klum bei der Met Gala 2026 in New York

Getty Images Rihanna und Asap Rocky bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Hudson Williams und Connor Storrie bei der Met Gala 2026