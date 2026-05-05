Kurz nach Einigung: Blake Lively strahlt bei der Met Gala

An einem besonderen Datum feierte Blake Lively (38) ihr Comeback auf der Met Gala in New York – nämlich am selben Tag, an dem ihre außergerichtliche Einigung mit Justin Baldoni (42) im Rechtsstreit rund um den Film It Ends With Us bekannt wurde. Nach vier Jahren Pause zog die Schauspielerin alle Blicke auf sich – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Sie erschien in einem pastellfarbenen Atelier-Versace-Kleid aus dem Jahr 2006, das mit einem rund vier Meter langen Schleppenzug aufwartete. Das Kleid war mit Edelsteinen in zartem Rosa, Gelb, Koralle, Pfirsich und Lila bestickt und ließ sich von venezianischen Rokoko-Gemälden des 18. Jahrhunderts inspirieren. "Blake sieht atemberaubend aus in Atelier Versace", sagte Donatella Versace (71) gegenüber Vogue. "Sie hatte so viele ikonische Versace-Momente bei der Met – und heute Abend ist keine Ausnahme."

Zu dem glamourösen Look gesellte sich ein ganz persönliches Accessoire: eine maßgefertigte Clutch von Judith Leiber Couture, die mit bunten Kunstwerken ihrer vier Kinder – drei Töchter und ein Sohn – verziert war. Jana Matheson, die kreative Leiterin von Judith Leiber Couture, erklärte gegenüber Vogue: "Diese Saison's Clutch mit den Kunstwerken ihrer Kinder ist eine besonders bedeutungsvolle Note. Wir haben eine neue Minaudière-Form mit vier Seiten verwendet, damit die Zeichnungen jedes ihrer Kinder Platz finden." Es war bereits Blakes zehnter Auftritt bei der Veranstaltung.

Ihre letzte Met-Gala-Teilnahme 2022 machte ebenfalls Schlagzeilen: Damals erschien sie als Co-Gastgeberin zusammen mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds (49) und trug ein Versace-Kleid, das von der Freiheitsstatue inspiriert war. Der Schleppenzug enthüllte dabei auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art eine kupferfarbene Innenseite – eine Anspielung auf die Patinierung von Kupfer. Den Rechtsstreit mit Baldoni, der im Dezember 2024 begonnen hatte und für den 18. Mai 2025 zur Verhandlung angesetzt war, beendeten die Parteien mit einer außergerichtlichen Einigung, kurz bevor es zum Prozess hätte kommen sollen.

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Getty Images Blake Lively bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Blake Lively bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Blake Lively bei der Met Gala 2026 in New York