Verblüffend: Cardi B trotzt Krankheit bei der Met Gala 2026

Trotz Fieber und Krankheit ließ es sich Cardi B (33) nicht nehmen, bei der Met Gala 2026 aufzutreten. Am 4. Mai erschien die Rapperin auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art in New York City und überraschte die wartenden Reporter dort mit einer unerwarteten Enthüllung. "Wollt ihr ein Geheimnis wissen? Ich bin tatsächlich krank und habe Fieber", gestand sie laut einem von Variety auf X geteilten Video. Doch von der Bühne der großen Modenacht wollte sich Cardi B dadurch nicht vertreiben lassen – auch wenn sie ankündigte, die Afterpartys in diesem Jahr wohl auslassen zu müssen.

Modisch zeigte die 33-Jährige trotz ihres Leidens keinerlei Schwäche. Sie erschien in einem maßgeschneiderten Kleid von Marc Jacobs (63), das aus seiner Herbst-2025-Kollektion stammt. Das schwarze Spitzenkleid war über und über mit Stickereien in Lila, Pink und Orange verziert, die in einen zarten Nude-Ton übergingen. Markant waren die ausladenden, skulpturalen Massen an den Schultern sowie am unteren Teil des Kleides. Ergänzt wurde das Outfit durch hellrosa Handschuhe und ein schwarzes Blattwerk-Muster entlang des Kleides. Laut Vogue orientiert sich die Silhouette an den lebensgroßen weiblichen Puppenfiguren des deutschen Künstlers Hans Bellmer. Das diesjährige Motto der Gala lautete "Fashion Is Art" und spiegelt die aktuelle Ausstellung "Costume Art" des Metropolitan Museum of Art wider.

Für Cardi B ist die Met Gala längst eine feste Institution. Beim Abend 2025, der unter dem Motto "Superfine: Tailoring Black Style" stand, trug sie einen üppigen Burberry-Anzug in Efeugrün, entworfen von Daniel Lee. Im Jahr 2024 sorgte sie mit einem voluminösen schwarzen Kleid und einem passenden bienenkorb-artigen Kopfschmuck für Aufsehen. Bei der Veranstaltung 2023 wechselte sie zwischen vier Outfits, darunter ein glitzerndes rosafarbenes Kleid sowie ein Look, der – wie sie selbst erklärte – "das Haus Chanel und Karl gleichzeitig repräsentieren" sollte. Über ihre Vorbereitung für solche Auftritte sagte sie 2024 gegenüber The Hollywood Reporter: "Wir versuchen immer sicherzustellen, dass alles stimmt, dass alles ikonisch ist. Ich weiß, dass manche Leute sagen: 'Oh, es spielt keine Rolle, wer da ist und wer nicht', aber nein – man soll uns für immer in Erinnerung behalten."

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Getty Images Cardi B bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City

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Getty Images Cardi B bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Cardi B bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York